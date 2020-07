Wettbewerbe

Ferien im Fürstentum - 7 + 1 Gründe für einen Besuch

Das Fürstentum Liechtenstein befindet sich nur rund 1 Stunde von Zürich entfernt und lockt mit einer erstaunlichen Erlebnisdichte abseits vom Massentourismus. Lass dich überraschen!

Der Liechtenstein-Weg

Am besten lernst du das Fürstentum auf dem 75 Kilometer langen Liechtenstein-Weg kennen. Dieser führt durch alle 11 Gemeinden des Landes, vorbei an idyllischen Weinbergen, Naturschutzgebieten, alten Dorfkernen, vielen Sehenswürdigkeiten und ist gespickt mit herrlichen Ausblicken. Je nach Sportlevel kann der Liechtenstein-Weg in zwei, drei oder mehr Tagen erkundet werden. Ein Gepäcktransport sorgt für das nötige Extra an Entspannung.

Auge in Auge mit dem Steinadler

In Malbun hast du die Möglichkeit mit einem Steinadler eine Wanderung zu unternehmen und das majestätische Tier hautnah und ganz privat zu erleben. Gemeinsam mit dem Falkner und dem Steinadlerweibchen fährst du mit dem Sessellift nach Sareis, um während eines gemütlichen Fussmarsches zurück ins Tal seine grossartigen Flugkünste zu bestaunen.

Höhenklassiker Fürstensteig / Drei Schwestern

Als die klassische Bergtour schlechthin kann der Drei-Schwestern-Weg mit dem Fürstensteig bezeichnet werden. Die Tour für trittsichere und schwindelfreie Wanderer zwischen den gesicherten Felssteigen wirst du nie vergessen. Der Kuhgrat (2123 m), der höchste Punkt dieser abwechslungsreichen Bergwanderung, bietet eine hervorragende Aussicht auf den Rätikon und zu den Schweizer und Vorarlberger Bergen.

Das idyllische Bergdorf Malbun

Das Bergdorf Malbun liegt auf 1‘600 m ü. M. und ist mit seiner traumhaften Alpenlandschaft die perfekte Familiendestination. Der mit dem Gütesiegel «Family Destination» ausgezeichnete Ferienort ist mit seinen Angeboten ganz auf die Bedürfnisse von Kindern, Eltern und Grosseltern ausgerichtet. Auch Wanderer und Trailrunner finden in Malbun abwechslungsreiche Tourenmöglichkeiten.

Fürstliche Erlebnisse in Vaduz

Vaduz ist der ideale Ausgangspunkt, um der Fürstenfamilie ganz nah zu kommen. Die «Liechtensteinische SchatzKammer» zeigt einmalige Objekte wie den Fürstenhut oder das weltberühmte «Apfelblütenei» von Fabergé. Im neuen Fürstenkino nimmt dich der Film «Fürstliche Momente» mit ins Schloss Vaduz und gibt einmalige Einblicke hinter die Schlossmauern. Nur einen kurzen Fussmarsch vom Kino entfernt befindet sich die Fürstliche Hofkellerei, wo du die edlen Tropfen verkosten und erwerben kannst. Einen guten Überblick über den liechtensteinischen Hauptort vermittelt dir eine gemütliche Rundfahrt im Citytrain.

Eine Trekkingtour mit Lamas und Alpakas

Es gibt fast nichts Entspannteres als eine Wanderung durch die Liechtensteiner Alpenwelt mit Lamas und Alpakas. Nimm an einer Tour mit den gutmütigen Wesen teil und erfahre mehr über diese liebevollen Tiere. Anna-Lena und Marc kennen ihre Lamas und Alpakas bestens und wissen viel Spannendes über die haarigen Freunde zu erzählen. Ein unvergessliches Erlebnis ist auch eine Übernachtung im Tippi beim Lama- und Alpakahof in Triesenberg.

Sonnenaufgang auf dem Naafkopf

Die Pfälzerhütte ist eine Berghütte auf 2108 m Höhe im Liechtensteiner Berggebiet. Zugänglich ist die Hütte entweder von Steg oder von Malbun aus. Wenn du auf der Pfälzerhütte übernachtest, solltest du am folgenden Morgen den rund einstündigen Aufstieg zum 2570 Meter hohen Naafkopf unternehmen und einen unvergesslichen Sonnenaufgang geniessen. Auf dem Naafkopf vereinen sich die Grenzen von Österreich, der Schweiz und Liechtenstein.

Erster Einblick ins Schloss Vaduz

Das Schloss Vaduz kann von innen nicht besichtigt werden, weil die fürstliche Familie darin wohnt. Aber wie wäre es, wenn du bereits vor deiner Anreise einen Einblick ins Schloss werfen könntest? Mit der App «LIstory» wird das mittels Augmented Reality Technologie möglich. Du kannst damit das Schloss auf deinen Tisch zuhause platzieren und Einblicke ins Innere des Schlosses erhalten. Die App «LIstory» kannst du kostenlos im App Store oder auf Google Play herunterladen. Unbedingt ausprobieren!

Übernachtung im Park Hotel Sonnenhof****s zu gewinnen

Das Park Hotel Sonnenhof ist eine kleine, romantische Relais & Chateaux-Residenz oberhalb von Vaduz, ungefähr auf der Höhe von Schloss Vaduz. Durch seine idyllische Lage im Herzen von Liechtenstein, umgeben von der hoteleigenen Parkanlage mit Quellwasser-Schwimmbad und Sauna, ist der Sonnenhof ein idealer Ort zum Entspannen. Gewinne eine Übernachtung in einer Boutique Junior Suite inklusive Abendessen und Frühstück für 2 Personen in diesem idyllischen Juwel.

