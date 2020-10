Wettbewerbe

BOOTS THAT FIT – Jetzt Skischuhe aus der Atomic Hawx-Familie gewinnen



BOOTS THAT FIT – Jetzt Skischuhe aus der Atomic Hawx-Familie gewinnen

Was ist das Wichtigste an einem Skischuh? Er muss passen. So wie der Hawx, ein Skischuh mit der perfekten Passform. Die Hawx Kollektion umfasst Modelle mit schmaler, mittlerer und breiter Passform und ist damit zu Recht ein Bestseller!

Dieser Inhalt wurde von Atomic verfasst.

Der Hawx ist ein Skischuh, der beim Anziehen am Morgen vom ersten Moment an perfekt passt. Der den ganzen Tag lang optimale Balance und Kontrolle bietet. Und der so bequem ist, dass man nach vielen, vielen Stunden im Schnee am Abend mit einem glücklichen Grinsen im Gesicht nach Hause geht und sich direkt schon wieder auf morgen freut. Er ist der Schuh-gewordene Beweis, dass Balance, Kontrolle, Grip und Komfort kein Widerspruch sind, sondern eine für gutes Skifahren unerlässliche Kombination. Wer am eigenen Fuss erfahren hat, wie sich ein perfekt passender Skischuh anfühlt, wird nie wieder etwas anderes wollen.

Hawx by Atomicski – mit Skischuhen, die passen, fährst du besser. Lass dich jetzt von unseren Experten beraten!

#weareskiing #bootsthatfit

Atomic verlost 3 Skischuhe aus der Hawx-Familie. Mach mit und erfahre, wie sich ein perfekt passender Skischuh anfühlt. Vom 27.10. – 09.11.2020 profitierst du bei SportXX von 20% Rabatt auf alle Skischuhe der Atomic Hawx-Familie.

