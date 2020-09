Sonniger Spätsommer und kulinarische Genüsse am Lago Maggiore

Wettbewerbe

Mit dem Einzug des «Indian Summers» fangen in der Region Ascona-Locarno die Töpfe an zu klappern, und köstliche Düfte liegen in der Luft.

Die herrlich warmen Tage in der Sonnenstube der Schweiz lassen einen noch ein wenig im Sommer schwelgen und die Natur zu Fuss oder mit dem Velo in ihrer ganzen Farbenpracht geniessen. Vielleicht sogar noch einmal in die smaragdgrünen Gewässer der Region eintauchen oder zumindest eine Zehe dippen?

Die sonnenverwöhnte Region ist reich an Schätzen aus der Natur. Beim Vorbeigehen an Rebbergen steigt einem der süsse Duft der reifen Trauben in die Nase, im Wald riecht es nach Pilzen und die Wege sind bedeckt mit heruntergefallenen Kastanien. Mit dem Verfärben der Bäume und der kürzer werden den Tage beginnt am Lago Maggiore die schönste Saison des Jahres, wenn es ums Thema Essen und Trinken geht. Die Trauben werden geerntet und exquisiter Wein daraus produziert, und in den Küchen der Restaurants und Grotti werden schmackhafte Speisen aus auserwählten lokalen Produkten mit viel Liebe zubereitet und serviert. Nicht umsonst findet man hier ausgezeichnete Slow-Food-Produkte wie etwa die Farina Bòna aus dem Onsernonetal, das aus geröstetem Mais gewonnene Mehl oder Cicitt, die lange dünne Ziegenwurst aus dem Vallemaggia.

Beim Autunno Gastronomico werden einem in über 50 Restaurants in der Region spezielle Herbstmenüs serviert, und wer sich gerne etwas Exklusives gönnen mag, lässt sich bei Sapori Ticino verwöhnen. In gir par cantin ist die kulinarische Fahrradtour um die Region und die gastronomischen Vorzüge kennenzulernen.

Zum Schluss noch eine spannende Geschichte aus dem Nähkästchen geplaudert: Der Kastanienbaum wird im Tessin auch als Brotbaum bezeichnet, weil früher die Leute hier so arm waren und sich vorwiegend von Kastanien ernährt haben. Die Kastanien wurden in der Grà, einem Dörrhaus, getrocknet und zu Mehl verarbeitet um sie konservierbar zu machen. Dieses Ritual wird auch heute noch aus Respekt zur Tradition praktiziert.

Am Lago Maggiore den Sommer ausklingen lassen und den Herbst mit vielen Outdooraktivitäten und köstlichen lokalen Spezialitäten begrüssen. Buon appetito!

Diese Preise kannst du gewinnen:

Gewinne jetzt eine von drei Packungen einer Flasche Gaggiole von der Weinkellerei Matasci von Tenero!

1 Tag Wellness im Castello del Sole «SPA & Beauty» mit Frühstück oder Mittagessen (2 Gänge) für 2 Personen.

Gewinne einen Wertgutschein in der Höhe von CHF 300.-, einlösbar im Restaurant Lago in Minusio bei Locarno.

Jetzt mitmachen und gewinnen! Das will ich gewinnen: Weinpackung Gaggiole Ein Tag im Castello del Sole Wertgutschein für Restaurant Lago Name Vorname Geburtstag Email Hiermit bestätige ich, dass ich über 16 Jahre alt bin: Der Preis kann nicht umgetauscht oder in bar ausbezahlt werden. Über die Verlosung wird keine Korrespondenz geführt. Die Gewinner werden persönlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Kontaktdaten werden an Ascona-Locarno, Hotel Giardino Lago und Castello del Sole weitergeleitet.

Über das Hotel Castello del Sole: Das Castello del Sole ist umgeben vom grössten Park im Besitz des ganzen Tessins (11 ha), liegt direkt am Lago Maggiore und verfügt über einen Privatstrand. Die Struktur zeichnet sich durch viele Räume und Umgebungen sowie schöne Innenhöfe aus. Mattias Roock, Küchenchef des Gourmetrestaurants Locanda Barbarossa mit 18 GaultMillau-Punkten und einem Michelin-Stern, wird auch die anspruchsvollsten Gaumen zufrieden stellen. Das Schlosszentrum «SPA & Beauty» mit 2500m2 ist Gästen auf der Suche nach Entspannung gewidmet.

Über das Hotel Giardino Lago: Das Boutique-Hotel Giardino Lago in Locarno sprüht vor wohnlichem Charme und liebevoller Details, die man sonst nur in einer privaten Villa vermuten würde. Ungezwungen, mediterran, chic – eher Palazzo, als Hotel. Und das stylische Restaurant mit Terrasse, sowie die atemberaubender Roof Lounge, lassen endgültig Inselstimmung aufkommen. Ein wahres Schmuckstück der Giardino Hotel Group.







