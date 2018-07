Wettbewerbe

Gewinne Tickets fürs ausverkaufte Openair Lumnezia



Bild: Openair Lumnezia

Gewinne Tickets fürs Open Air Lumnezia

Vom 19. bis 21. Juli findet das 34. Open Air Lumnezia statt. Das grösste Bündner Festival erfreut sich grosser Beliebtheit. Sieben Wochen vor Festivalbeginn sind alle 18‘500 Tickets verkauft und das Lumnezia somit ein weiteres Mal ausverkauft.



Dieser Inhalt wurde vom Open Air Lumnezia verfasst

Die Verantwortlichen haben wieder alles daran gesetzt, ein abwechslungsreiches und vor allem unverwechselbares Programm zusammenzustellen. Ein Programm, das problemlos mit den grossen Festivals der Schweiz mithalten kann.

Bild: Openair Lumnezia

Auf der Hauptbühne werden Bastille, Marteria, Kraftklub, Beth Ditto, Faithless DJ Set, Gentleman, Danko Jones, Breitbild, Kadebostany, James Gruntz, Stereo Luchs, Panda Lux, Catalyst und ALI für einmalige Stimmung sorgen.

Bereits zum vierten Mal ist am Donnerstag die Migros Startrampe mit dabei. Im Wettbewerb treten Hedgehog, Kaufmann, Pascal Gamboni und Barefoot to the Moon auf. Nebst vier jungen Schweizer Bands, die im Wettbewerb gegeneinander antreten, schliessen Baba Shrimps das musikalische Eröffnungsfeuerwerk am Donnerstag ab.

Guthaben vor dem Festival aufladen und Zeit sparen

Das im letzten Jahr eingeführte Cashless System wird auch am diesjährigen Festival beibehalten. Ticketbesitzer können bereits im Vorfeld Geld auf ihren Account laden und sparen so vor Ort Zeit. Beim Check-In an der Eingangskontrolle wird das Geld vom Account auf ihren Festivalbändel geladen. Norbert Cavegn: “Wir empfehlen, dieses Angebot unbedingt zu nutzen. Man ist so nicht nur einer der ersten mit einem kühlen Getränk in der Hand, man kann auch während des Festivals sein Guthaben bequem via Smartphone aufladen oder den Auto TopUp aktivieren.“ Mit der Funktion Auto TopUp werden dem persönlichen Cashless Konto automatisch 50 Franken aufgeladen, sobald das Guthaben unter 10 Franken sinkt.

Wer sich nicht registrieren möchte, kann vor Ort mit Bargeld, EC- und Kreditkarte sein Guthaben am CashDesk aufladen. Bevor man die Heimreise antritt, erhält man am CashDesk den Restbetrag rückerstattet. Registrierten Besuchern wird der Restbetrag nach dem Festival rückerstattet.

Willst du ans ausverkaufte Open Air Lumnezia? Jetzt Formular ausfüllen und mit etwas Glück zwei Tickets ergattern! Vorname Nachname E-Mail Mobil Strasse & Nr. PLZ & Ort Teilnahmeschluss ist am 15. Juli 2018. Der Preis kann nicht umgetauscht oder in bar ausbezahlt werden. Über die Verlosung wird keine Korrespondenz geführt. Die Gewinner werden persönlich via Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

