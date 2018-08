Wettbewerbe

Promotion

Philips sucht DIE Healthy Living WG der Deutschschweiz 2018! [Promotion]



Bild: Philips

Promotion

Philips sucht DIE Healthy Living WG 2018

Philips schenkt euch zum Start ein «WG-Paket» im Wert von 5`700 CHF für eure vier Wände! Die Challenge-Gewinner werden mit einem ActivFitness-Abo für ein Jahr belohnt. Mirjam Jäger und Rafael Beutl sind als WG-Coaches an Bord!

Dieser Inhalt wurde von Philips verfasst

Es gibt immer einen Weg, das Leben besser zu machen, vor allem, wenn man in einer WG lebt. Denn eine gesunde Ernährung bleibt beim WG-Leben leider häufig auf der Strecke. Das kennt ihr auch? Oder ist es bei euch ganz anders und ihr lebt in einer WG, für die einen Healthy-Living-Lifestyle kein Fremdwort ist? Dann seid ihr bei unserer Healthy Living #PhilipsWGchallenge genau richtig!

Macht mit und bewerbt euch mit eurer WG für die 2. Philips WG-Challenge, die in diesem Jahr noch mehr Köpfchen, verrückte Ideen und Lust am Ausprobieren erfordert: Unter dem Motto Healthy Living #PhilipsWGchallenge sucht Philips zwei richtig tolle WGs, die gegeneinander antreten und für die „Healthy Living“ auch im Alltag stattfindet. Vielleicht nutzt ihr die Challenge auch, um einen gesunden Lebensstil in eurer WG einzuführen und zeigt uns, wie ihr das anstellt. Was ihr dafür braucht? Vor allem starke Social-Media-Kanäle, um Punkte im Battle gegen die andere WG zu sammeln. Denn ihr sollt eurer Community zeigen, wie gesund Leben in eurem Alltag einfach machbar ist!

Wenn ihr Teil der Challenge werdet, erhaltet ihr coole Produkt-Heros von Philips als Unterstützung: Philips schenkt euch zum Start ein «WG-Paket» im Wert von 5’700 CHF. Damit könnt ihr euer WG-Leben jeden Tag noch ein wenig besser machen: Gesünder essen, besser aussehen, besser schlafen – euch einfach besser fühlen und das Leben noch mehr geniessen.

Philips schenkt euch ein «WG-Paket» im Wert von 5'700 CHF

Was ist zu tun? Ganz einfach: Ihr bewerbt euch mit eurer WG für die Healthy Living #PhilipsWGchallenge! Falls ihr ausgewählt werdet, stellt ihr euch mit allen Mitbewohnern der vierwöchigen Challenge und tretet gegen die zweite ausgewählte WG an. Eure Aufgabe: Ihr müsst pro Woche eine Aufgabe lösen und die Philips Hero-Produkte kreativ in die wöchentliche Challenge einbauen. Das Ganze zelebriert ihr über eure Social-Media-Kanäle, wie Instagram, Facebook und Snapchat. Ihr müsst eure Social-Media-Kanäle richtig rocken und Likes, Shares, lässige Kommentare und noch mal Likes produzieren!

Übrigens bekommt ihr Unterstützung von prominenter Seite: Mit an Bord sind die Influencer Rafael Beutl und Mirjam Jäger, die euch als WG-Coaches bei euren Wochenaufgaben unterstützen. Aber das ist noch nicht alles: Die Gewinner-WG erhält ein Jahres-Fitness Abo von ActiveFiness im Wert von 1´000 CHF pro Person.

Die Philips Experten Es gibt immer einen Weg das Leben besser zu machen! Erfahre mehr von den Testimonials des Philips Gesundheits-Teams.

Wie könnt ihr euch anmelden?

Ganz einfach: Bewerbt euch als WG (2–5 Personen, alle mind. 18 Jahre alt). Schickt uns einen Bewerbungstext und ein Foto, das alle WG-Bewohner in Aktion zeigt. Wir möchten wissen, wie euer Healthy Lifestyle in der WG gelebt wird. Aus allen Einsendungen werden die zwei kreativsten WG-Bewerbungen ausgewählt. Beide WGs erhalten eine Grundausstattung an Philips Geräten im Wert von mind. CHF 5`700.-, um die Challenge zu bestreiten. Die Grundausstattung dürft ihr selbstverständlich behalten.

JETZT SEID IHR AN DER REIHE! Schickt uns ein Foto oder Video eurer Healthy Living WG. Macht mit bei der Healthy Living #PhilipsWGchallenge und lasst euch in der ersten Runde, als eine von zwei WGs, mit einer Grundausstattung von Philips im Wert von mind. CHF 5700. – ausstatten. Vorname Nachname Geburtsdatum E-Mail Strasse & Nr. PLZ & Ort Mobile Lade Dein Bild und Begleittext hoch Datei hochladen Ausgewählte Dateien Vornamen, Namen und Alter der WG-Mitbewohner, die an der Healthy Living #PhilipsWGchallenge teilnehmen Ich bin mindestens 18 Jahre alt und bestätige, dass die Fotos meine WG abbilden und eventuell darauf gezeigte Personen mit einer Veröffentlichung einverstanden sind. Ich bin einverstanden, dass meine Fotos im Zusammenhang mit dem Wettbewerb publiziert und mein Name genannt wird. Aus allen Anmeldungen werden zwei WGs ausgewählt, die sich für die Philips #healthylivingchallenge qualifizieren. Für den Fall, dass meine WG ausgewählt wird, erkläre ich mich bereit, mit meiner WG an der dreiwöchigen Challenge teilzunehmen, und bestätige, dass meine WG-Mitbewohner mit der Anmeldung und Teilnahme einverstanden sind.

Teilnahmebedingungen für die Healthy Living #PhilipsWGchallenge

Veranstalterin:

Veranstalterin der Healthy Living #PhilipsWGchallenge ist die Philips AG, Allmendstrasse 140, 8041 Zürich („Philips“), vertreten durch ihre PR-Agentur, Kontx Kommunikation GmbH („Kontx“).

Teilnahmeberechtigung:

Teilnahmeberechtigt ist, wer mindestens 18 Jahre alt ist und in einer Wohngemeinschaft („WG“) mit mindestens 2, höchstens 5 Bewohnern in der Deutschschweiz lebt. Wer sich für eine Teilnahme an der Healthy Living #PhilipsWGchallenge anmeldet, bestätigt, dass auch seine/ihre WG-Mitbewohner mit der Teilnahme und diesen Teilnahmebedingungen einverstanden sind und das Mindestalter erfüllen. Er/Sie handelt als Stellvertreter/in für die WG.

Anmeldung:

Wer sich für die Healthy Living #PhilipsWGchallenge qualifizieren will, füllt das Anmeldeformular auf watson.ch aus und erklärt mit Foto sowie einem kleinen Begleittext, weshalb gerade seine/ihre WG an der Healthy Living #PhilipsWGchallenge teilnehmen soll.



Die Anmeldefrist läuft bis zum Freitag 07.09.2018



Auswahlverfahren:

Philips wählt aus allen rechtzeitig eingegangenen Anmeldungen zwei WGs aus, die eine Grundausstattung mit Philips-Produkten für Küche, Bad, Schlaf- und Wohnzimmer im Wert von mind. CHF 5‘700.- erhalten und an der Healthy Living #PhilipsWGchallenge teilnehmen. Grundlage der Entscheidung von Philips sind Kriterien wie Originalität der Healthy-Living-Bewerbung, gute Social Media-Kanäle, wie Instagram, Facebook und Snapchat und natürlich die Bereitschaft aller WG-Mitglieder, sich während der gesamten Dauer an der Challenge aktiv zu beteiligen. Die Entscheidung erfolgt im alleinigen Ermessen von Philips. Sie ist endgültig und der Rechtsweg ist ausgeschlossen.



Benachrichtigung:

Die ausgewählten WGs werden von Kontx schriftlich benachrichtigt. Die Benachrichtigung erfolgt an die im Anmeldeformular angegebene E-Mail-Adresse des Stellvertreters der WG.

Bestätigung Teilnahme am Challenge:

Jeder Bewohner/jede Bewohnerin der ausgewählten WGs hat gegenüber Kontx schriftlich via E-Mail die Teilnahme an der Healthy Living #PhilipsWGchallenge und das Einverständnis zu den vorliegenden Teilnahmebedingungen zu erklären. Diese Erklärungen müssen spätestens 2 Tage nach Erhalt der Benachrichtigung bei Kontx eingehen. Erfolgen diese Erklärungen nicht von allen WG-Bewohnern unterzeichnet oder nicht fristgerecht, so verfällt der Anspruch auf die Philips-Grundausstattung und die Teilnahme an der Healthy Living #PhilipsWGchallenge. Philips wird in diesem Fall unter den eingegangenen Anmeldungen eine andere WG für die Teilnahme an der Healthy Living #PhilipsWGchallenge auswählen. Auslieferung Philips-Grundausstattung: Die Auslieferung der Philips-Grundausstattung an die zwei ausgewählten WGs erfolgt nach Absprache mit dem jeweiligen Stellvertreter der WG in der Woche vom 10.09.2018. Nach Auslieferung findet in derselben Woche in den beiden ausgewählten WGs eine kurze Produkteinführung durch Philips statt.

Auslieferung Philips-Grundausstattung:

Auslieferung der Philips-Grundausstattung an die zwei ausgewählten WGs erfolgt nach Absprache mit dem jeweiligen Stellvertreter der WG in der Woche vom 10.09.2018. Nach Auslieferung findet in derselben Woche in den beiden ausgewählten WGs eine kurze Produkteinführung durch Philips statt.

Durchführung Challenge, Pflichten der ausgewählten WGs:

Die Healthy Living #PhilipsWGchallenge, bzw. die vier Promo-Wochen, werden im Zeitraum vom Sonntag 23.09.2018 bis zum Sonntag 21.10.2018. durchgeführt.

Philips-Produkten der Grundausstattung stehen, diese vorführen und den Healthy Living-Style der WG demonstrieren. Die Healthy Living #PhilipsWGchallenge gewinnt diejenige WG, die im vorstehend genannten Zeitraum mehr Likes, Shares und Comments für ihre Posts auf Facebook, Instagram und Snapchat erhält.

Jeden Sonntagabend um 18 Uhr endet eine Promo-Woche. Alle Likes, Shares und Comments, die bis zu diesem Zeitpunkt eingegangen sind, werden gezählt, spätere können bei der finalen Bewertung nicht mehr berücksichtigt werden. Jede neue Promo-Woche beginnt am darauffolgenden Montag um 6 Uhr morgens. Die erste Promo-Woche beginnt am 24. September 2018 um 6 Uhr morgens und endet am 30. September um 18 Uhr.

Vor Beginn der Challenge geben beide WGs diejenigen Social-Media-Kanäle an, mit denen sie Likes, Shares und Comments sammeln. Es dürfen alle Kanäle gemeldet werden, die auf eine oder mehrere WG-Bewohner registriert und öffentlich einsehbar sind. Jeder Post, der für die Challenge zählen soll, muss nach Veröffentlichung umgehend an folgende E-Mail-Adresse gemeldet werden: healthyliving@kontx.ch

Wer sich und seine/ihre WG für eine Teilnahme an der Healthy Living #PhilipsWGchallenge anmeldet, bestätigt, dass:

sich die Mehrzahl der Bewohner seiner/ihrer WG während der gesamten Dauer an der Challenge aktiv beteiligt;

nur WG-Bewohner, die an der von Philips durchgeführten Produkteinführung teilgenommen haben, die Produkte in den zu postenden Bildern und Videos bedienen;

die Posts, Fotos und/oder Videos („Beiträge“), die die WG im Rahmen der Healthy Living #PhilipsWGchallenge veröffentlicht, den Nutzungsbedingungen der entsprechenden Sozial Media-Kanäle entsprechen, keine Rechte Dritter (z.B. Urheber- oder Persönlichkeitsrechte) verletzen, keine Dritten in erkennbarer Weise zeigen und keine illegalen oder anstössigen, beleidigenden, gewalttätigen, rassistischen oder politischen Inhalte aufweisen oder Inhalte, die die Marke „Philips“ oder den guten Ruf von Philips schädigen. Beiträge, die gegen diese Bestimmungen verstossen, führen automatisch zum Ausschluss der WG von der Challenge;

Philips die Posts, Fotos und/oder Videos („Beiträge“) für interne und externe Kommunikationszwecke nutzen darf. Philips (sowie den anderen Unternehmen des Philips-Konzerns) wird hiermit unwiderruflich das Recht eingeräumt, die Beiträge selbst oder durch Dritte zu vervielfältigen, zu verbreiten, zu veröffentlichen, zu verändern und/oder zu bearbeiten. Dazu gehört unter anderem auch das Recht zur Online-Nutzung (z.B. im Internet) sowie die Nutzung in Social Media. Hiervon ausgenommen ist die Verwendung in herabsetzender oder diffamierender Weise.

Hauptgewinn:

Jahres-Fitness Abo von ActiveFitness im Wert von 1´000 CHF pro Person. Philips schenkt allen Mitbewohnern der Gewinner-WG der Healthy Living #PhilipsWGchallenge ein Jahres-Fitness Abo von ActiveFiness im Wert von 1´000 CHF pro Person. Eine Barauszahlung des Preises ist nicht möglich. Die Philips-Grundausstattung dürfen beide WGs behalten, die an der WG Challenge teilgenommen haben.

Verhältnis der WG-Mitbewohner untereinander:

Die Philips-Grundausstattung sowie der Hauptgewinn stehen allen Mitbewohnern der jeweiligen WG gemeinsam zu. Die Aufteilung der Philips-Produkte untereinander ist Sache der WG-Bewohner.

Haftungsausschluss:

Die Teilnahme an der Healthy Living #PhilipsWGchallenge liegt in der ausschliesslichen Verantwortung der Teilnehmer/WG-Bewohner. Philips und/oder von ihr beauftragte Dritte tragen keine Verantwortung für Schäden, die einem WG-Bewohner oder einer WG-Bewohnerin aus oder in Verbindung mit der Teilnahme am WG-Battle oder im Zusammenhang mit der Philips-Grundausstattung oder dem Hauptgewinn entstehen.

Datenschutzerklärung:

Wer sich für eine Teilnahme an der Healthy Living #PhilipsWGchallenge anmeldet, erklärt sich damit einverstanden, dass die, bei der Anmeldung angegebenen Daten, zur Durchführung dieser Aktion sowie zu Marktforschungs- und Marketingzwecken von Philips und/oder von Philips beauftragten Dritten verarbeitet und gespeichert werden. Diese Einwilligung kann jederzeit gegenüber Philips widerrufen werden.

Allgemeine Bestimmungen:

Diese Teilnahmebedingungen und die Teilnahme an der Healthy Living #PhilipsWGchallenge unterliegen dem schweizerischen Recht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Barauszahlung möglich. Preise sind nicht auf andere Personen übertragbar.

Philips ist befugt, nach eigenem Ermessen die Kampagne in jeder beliebigen Phase aus beliebigem Grund zu beenden, abzubrechen oder Änderungen daran vorzunehmen. Den Teilnehmern entstehen dadurch keine Ansprüche, insbesondere keine Schadenersatzansprüche, gegenüber Philips.