Wettbewerbe

Promotion

watson-Userkino: Gewinne Tickets für «The Man who killed Don Quixote» [Promotion]



Bild: Ascot Elite

Promotion

watson-Userkino: Gewinne Tickets für «The Man who killed Don Quixote»

Es lockt das watson-Userkino: Hast du Lust unter watson-Freunden eine angesagte Vorpremiere zu erleben? Dann mach jetzt beim Wettbewerb mit.

Dieser Inhalt wurde von Ascot Elite verfasst

Es war einmal ein idealistischer junger Filmstudent namens Toby. Seine größte Leistung war eine poetische Bearbeitung der Geschichte von Don Quixote, die er in einem spanischen Dorfidyll verfilmte. Aber das war damals. Jetzt ist er ein zynischer, arroganter und sexbesessener Werberegisseur. Von Geld und Glamour vom rechten Pfad abgebracht, versucht er, alle möglichen Bälle in der Luft zu halten – von der Frau seines Chefs, Jacqui, über eine Katastrophe biblischen Ausmaßes bis hin zu seinem Ego – während er in Spanien krampfhaft versucht einen Werbespot fertigzustellen.

Infos Das watson-Userkino findet am Dienstag 11. September 2018 im Kino Houdini in Zürich statt.



Apéro ab 18:30 Uhr

Filmstart um 19:00 Uhr



Der Film «The Man who killed Don Quixote» kommt am 13. September in die Deutschschweizer Kinos.

Da kommt ein geheimnisvoller Zigeuner zu ihm, der ihm eine alte Kopie seines Studentenfilms überreicht: Bewegt versucht Toby, das kleine Dorf zu finden, wo er vor so vielen Jahren sein Erstlingswerk drehte. Zu seinem Entsetzen hatte sein kleiner Film auf den verschlafenen Ort eine furchtbare Wirkung: Angelica, das junge Mädchen, das seinerzeit die Inkarnation der Unschuld war, ist mit ihren Träumen gescheitert und der alte Mann, der Quixote spielte, ist völlig verrückt und hält sich tatsächlich für den ‚Ritter von der traurigen Gestalt’.Eine Reihe von Unfällen löst einen Brand aus, der das Dorf zu zerstören droht. Die Polizei will Toby verhaften, doch er wird von dem geistig verwirrten alten Mann ‚gerettet’. Ihn für seinen loyalen Knappen Sancho haltend, bringt er Toby in die ländliche Gegend, wo er Dulcinea, seine vollkommene Dame sucht.

Auf dieser Suche wird Toby mit einer ganzen Reihe von Dämonen konfrontiert – real oder eingebildet, modern und mittelalterlich. Burgfräulein werden gerettet, Turniere ausgefochten, Riesen erschlagen. Und: Frauen haben Bärte! Wirklichkeit und Fantasie verschmelzen miteinander auf dieser bizarren Reise, die in einem phantasmagorischen Finale mündet.

Ich will auch ans watson-Userkino am 11. September in Zürich! Fülle das Formular aus und gewinne mit etwas Glück zwei Plätze an der Vorpremiere von «The Man who killed Don Quixote»! Vorname Nachname Email Strasse PLZ & Ort Der Preis kann nicht umgetauscht oder in bar ausbezahlt werden. Über die Verlosung wird keine Korrespondenz geführt. Die Gewinner werden persönlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmeschluss ist am 05.09.2018.

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Brikne, 20.7.2017

Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir. Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir.