Gewinne Tickets für «The Church» in Zürich

«Stille Nacht» und «A Christmas Carol»: Zwei Weihnachtsklassiker feiern Jubiläum

Das berühmteste Weihnachtslied erklang erstmals vor 200 Jahren. 25 Jahre danach erschien die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens. Beide werden oft auf ihren sentimentalen Gehalt reduziert. Die eigentliche Botschaft geht vergessen.

Kann man sich Weihnachten vorstellen ohne «Stille Nacht, heilige Nacht»? Oder die Geschichte des üblen Geizkragens Ebenezer Scrooge, der in der Christnacht von drei Geistern zum Menschenfreund und Wohltäter bekehrt wird? Lied und Erzählung gehören zu den berühmtesten Kulturgütern, die in Zusammenhang mit dem Weihnachtsfest entstanden.

Der Zufall will es, dass beide in diesem Jahr ein (halb-)rundes Jubiläum feiern können. «Stille Nacht, heilige Nacht» wurde an Heiligabend 1818 in der Kirche …