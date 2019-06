Wettbewerbe

Promotion

Schweizer Chartstürmer an der Best of «CH» Trucker & Country Festival Wettbewerb



Bild: https://www.truckerfestival.ch

Promotion

Schweizer Chartstürmer an der Best of «CH»

Gewinne Tickets für dich und deine Begleitung für ans Trucker Country Festival in Interlaken!

Dieser Inhalt wurde von Trucker & Country-Festival GmbH verfasst

Das Trucker & Country-Festival Interlaken vom 28. bis 30. Juni lädt ein zur Best of «CH» mit den Schweizer Chartstürmern Lo & Leduc, Loco Escrito und Kunz!

Am Freitag, 28. Juni 2019 kann man im Festzelt des grössten Lifestylefestivals seiner Art, den aktuell angesagtesten Schweizer Künstlern ganz nahe sein!

«während drei Tagen über weitere 30 Bands und Showacts!»

Am Samstag, 29. Juni zeigen die All Time Best Favourits aus den USA - die Bellamy Brothers, Heidi Newfield und die Farewell Angelina - was Countrymusik alles drauf hat. Auf den Aussenbühnen spielen während drei Tagen über weitere 30 Bands und Showacts!

Wir Verlosen Festivalpässe, mach mit am Wettbewerb! Zu Gewinnen gibt's: 1. Platz: 2x 3-Tages Festivalpass // 2. Platz: 2x 2 Freitagspass // 3. Platz: 2x Freitagspass Vorname Name E-Mail Strasse & Nr. PLZ & Ort

Preise Freitagspass inkl. Festzelt: CHF 69.-

Samstagspass inkl. Festzelt: CHF 79.-

Festivalpass inkl. Festzelt: CHF 135.-

Eintritt Westerndorf: ab CHF 10.-

Das könnte dich auch interessieren: «Das stimmt einfach nicht» – Martullo-Blocher wird in der «Arena» vorgeführt Link zum Artikel Nach Handy-Terror: Betroffene Mutter rechnet mit SVP-Glarner ab – und wie Link zum Artikel Trump setzte Kopfgeld auf unschuldige Schwarze aus – jetzt melden sie sich zu Wort Link zum Artikel 9 spannende Geisterstädte und ihre Geschichten Link zum Artikel