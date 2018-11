Wettbewerbe

Promotion

Wettbewerb: Gewinne Festivalpässe für das Human Rights Film Festival Zurich!



Bild: Human Rights Film Festival

Promotion

Gewinne Festivalpässe für das Human Rights Film Festival Zurich!

Vom 5. bis 10. Dezember 2018 findet die vierte Ausgabe des Human Rights Film Festival Zurich (HRFF) im Kino Riffraff und im Kosmos statt. Ehrengast ist dieses Jahr die weltbekannte Sängerin und Menschenrechtsaktivistin Barbara Hendricks.



Dieser Inhalt wurde vom Human Rights Film Festival Zurich verfasst

Während sechs Tagen wird Zürich wieder zur Menschenrechts- und Film-Hauptstadt und lädt die BürgerInnen ins Kino ein, um in unbekannte Welten abzutauchen, wo die Tiefenschärfe Spannendes, Entlarvendes, Schmerzhaftes und Beglückendes ans Licht bringt. Die Oberfläche wird von den FilmemacherInnen durch ganz unterschiedliche künstlerische Strategien durchleuchtet, angekratzt, weggeschoben oder gänzlich durchbrochen. «Was dann zum Vorschein kommt, ist oft schmerzlich mit anzusehen, doch zeigen die Filme auch Wege, wie die Ohnmacht überwunden und die Verletzungen heilen können – es ist dies die Leistung unserer diesjährigen Filmauswahl, dass sie uns nie im dunklen Abgrund zurücklässt, sondern auch aufzeigt, wo das Licht durchsickert!», so Festivaldirektorin Sascha Lara Bleuler.

Human Rights Film Festival Zurich Trailer 2018 Video: Vimeo/HumanRightsFilmFestivalZurich

4. Human Rights Film Festival Wann & Wo

Mittwoch–Montag

5.–10. Dezember 2018

Kino Riffraff & Kosmos

Vergessen und Erinnern

Im Eröffnungsfilm LOS VERSOS DEL OLVIDO bebildert der iranische Regisseur Alireza Khatami die Sehnsucht nach den Verschwundenen und spiegelt das Erbe des Erinnerns von Chile indirekt mit dem seiner Heimat Iran. NAILA AND THE UPRISING verwebt geschickt Archivaufnahmen, Animationen und Interviews zur einer Chronik des weiblichen Widerstands von Palästinenserinnen und erschliesst eine Welt, die bisher wenig mediale Beachtung erfuhr. THE SILENCE OF OTHERS schafft durch intelligente Montage und Zeugeninterviews mit Opfern des Franco-Regimes ein Abbild eines immer noch zwischen Vergessen und Aufarbeitung gespaltenen Spaniens. THE ISLAND OF THE HUNGRY GHOSTS porträtiert die Arbeit einer Therapeutin, die traumatisierte Geflüchtete ermutigt, ihre unsäglichen Erfahrungen zu beschreiben. In ON HER SHOULDERS gibt die Friedensnobelpreisträgerin Nadia Murad dem Völkermord an den JesidInnen eine Stimme und der kroatische Film SREBENKA verhandelt die Frage, ob Kunst den Kreislauf der Rache durchbrechen kann.

Tag der Menschenrechte – 70 Jahre Allgemeine Erklärung der Menschenrechte

Neben den Panels im Kinosaal finden neu BIG DEBATES im Forum des Kosmos statt, welche dringliche Themen wie Klimawandel, Rassismus und den Nahostkonflikt behandeln. Am Tag der Menschenrechte am 10. Dezember stellt das Festival im Rahmen von Kosmopolitics die provokative Frage „Are we living in a post-human rights era?“

Art Connection

Wie neben der 7. Kunst des Kinos auch weitere Kunstformen Menschenrechte eindrücklich umsetzten, zeigt die Fotoausstellung mit Portraits von bekannten MenschenrechtsverteidigerInnen des Fotografen Eddie Adams sowie die Virtual-Reality-Nische von Ärzte ohne Grenzen, welche einen 360-Grad-Einblick in den Alltag von Menschen auf der Flucht ermöglicht.

Willst du ans Human Rights Film Festival Zurich? Einfach das Formular ausfüllen und mit etwas Glück zwei Festivalpässe gewinnen. Vorname Nachname Strasse PLZ & Ort Email

Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren

Abonniere unseren Newsletter