Wintersport unter der Walliser Sonne: 4 Highlights mit Aussicht



bild: bls

Wintersport unter der Walliser Sonne: 4 Highlights mit Aussicht

Freeriden, Schlitteln, Skifahren, Snowboarden oder Winderwandern – in den märchenhaften Winterlandschaften im Lötschental findet man Ruhe abseits der Hektik und eine grosse Portion an Action. Vor allem in der kalten Jahreszeit lohnt es sich, das meist graue Unterland zu verlassen, um in den Bergen Energie zu tanken. Über den Transport braucht man sich keine Sorgen zu machen: Der RegioExpress Lötschberger fährt seine Gäste schnell und bequem ins Wintersportgebiet Lötschental.

Skifahren auf der Lauchernalp

bild: bls

Die Lauchernalp im Lötschental ist ein wahres Skiparadies. Von der imposanten Bergkulisse des UNESCO Welterbes mit 40 Viertausendern umgeben, bietet es alles, was Ski- und Snowborderherzen höherschlagen lässt. Die grandiose Landschaftskulisse, der Pulverschnee, die klare Luft und die gemütlichen Hütten sind das eine. Das andere sind die 55 Kilometer langen top präparierten Pisten, die von 1950 bis auf 3111 Meter über Meer liegen, und sich für Anfänger und Profis gleichermassen eignen. Hinzu kommt die moderne Infrastruktur mit einer Gondelbahn, zwei Sessel- und einer Gletscherbahn sowie einem Zauberteppich für Kinder.

Saisonstart: 19. Dezember

Saisonende: 19. April 2020

Hier geht’s zum Skiparadies.

Freeride-Abenteuer

bild: bls

Die Laucheralp hat noch einen weiteren Trumpf im Ärmel: Das Skiparadies kann sich mit grossen Variantenskigebieten ohne Probleme messen. Für Freerider, die ihren Kick abseits der Pisten suchen, ist das Gebiet jedoch ein regelrechter Geheimtipp! Aufgepasst: Am 11. und 12. Januar finden auf der Lauchernalp die Freeride-Days statt. Deshalb wird bei der Bergstation ein kleines Village mit Kantinenbetrieb erstellt, wo die besten Free-Skifirmen ihre neuesten Modelle aber auch Touren-Skis zum Test anbieten. Zudem werden günstige Freeride- und Tourenkurse angeboten. Wer schon einmal vom Freeride-Abenteuer geträumt hat, kann diesen Traum unter Anleitung von Profis in Erfüllung gehen lassen.

Saisonstart: 19. Dezember

Saisonende: 19. April 2020

Hier geht’s zum Freeride-Abenteuer.

Ab auf den Panoramaweg

bild: bls

Wer die Freiheit liebt und sich für einmal wie ein Bergsteiger fühlen will, sollte sich die Wander- oder Schneeschuhe anschnallen: Der Panoramaweg auf der Lauchernalp ist der höchste Winterwanderweg Europas. Die gut präparierte Strecke führt von der Bergstation der Gletscherbahn ab 3111 bis auf 3020 Meter über Meer zu einem einzigartigen Aussichtspunkt. Keine Angst: Die Wanderung ist ein Kilometer lang, einfach und schwindelfrei – genauso wie die unvergessliche Aussicht auf die 40 Viertausender. Schneeschuh-Trails, die durch verschneite Wälder abseits der Pisten führen, gibt es übrigens zur Genüge. 50 Kilometer lang sind die markierten Winterwanderwege, auf denen das Lötschental entdeckt werden kann.

Saisonstart: 19. Dezember

Saisonende: 19. April 2020

Hier geht’s zum Panoramaweg.

Schlittelspass – auch nachts

bild: bls

Wieso nicht für einmal den Schlitten aus dem Keller holen? Rasante Schlittenfahrten ab der Lauchernalp oder Fafleralp sind auf jeden Fall ein ganz besonderes Erlebnis für die ganze Familie. Keinen Schlitten im Keller? No Problem – «Schlittelspass» heisst das Angebot des Sportgeschäfts Sporthaus, Lauchernalp. Es beinhaltet die Miete eines Rodels sowie eine Tageskarte für die Luftseilbahn Wiler. Ein unvergesslicher Ausflug ist das Nachtschlitteln durch den verschneiten Wald von der Lauchernalp nach Wiler. Bevor der Startschuss fällt gibt es einen Begrüssungsdrink in der Wildi-Schneebar mit einem anschliessenden Fondue im gemütlichen Raclette-Stübli. Auch der Mut-Shoppen fehlt nicht!

Hier geht’s zum Schlittelspass inklusive Öffnungszeiten.

Die Anreise

Die oben erwähnten Ausflugsziele sind alle schnell und bequem mit dem RegioExpress Lötschberger ab Bern erreichbar. Weitere Informationen gibt es hier.

100% geniessen aber nur 80% bezahlen Die Lauchernalp bietet vom 4. bis zum 24. Januar Pulverpower-Preise an. Das Angebot ist mit einer beliebigen Aufenthaltsdauer (ab 2 bis 7 Nächten), Anzahl Skipass-Tagen (ab 3- bis 6-Tagesskipass) und optional mit Halbpension buchbar. Die Preise gelten im Doppelzimmer inklusive Frühstück und pro Person. Für Einzelzimmer gibt es einen Zuschlag. Kindertarife sind auf Anfrage. Im Frühjahr, vom 14. März bis zum 3. April, kann zu denselben Bedingungen wie oben vom Pauschalangebot Sunshine-Slope profitiert werden.



Hier geht es zu den Winterpauschalen.



