«THIS SHOE ALONE WILL NOT SAVE THE PLANET»



«THIS SHOE ALONE WILL NOT SAVE THE PLANET»

Die adidas Originals Clean Classics Sneaker alleine retten die Welt nicht – deren Träger jedoch können ihren Teil dazu beitragen. Dies ist die Aussage des Leitsatzes der neuen adidas Sneaker, die seit dem 03. September im Handel sind.

100% vegan. Das ist die neue Clean Classics Sneaker-Kollektion aus dem Hause adidas Originals. Das bedeutet, dass in keinem der Schritte im Produktionsablauf Materialien tierischen Ursprungs verwendet wurde, weder für Klebstoffe noch für Farben. Weiter wurde durch das Überarbeiten der Schnittmuster nicht nur unnötiger Abfall reduziert, sondern schafft auch unverwechselbare, neue Schnitte und Details. adidas Originals setzt auf Nachhaltigkeit und will den ökologischen Fussabdruck der Marke so gering wie möglich halten.

Passend zum Launch der neuen Sneakers veranstaltet adidas zusammen mit Urban Farmer eine Clean Classics x Vegan Week in Zürich. Die zwei Fashionmodels, Angeline Suppiger und Laurin Krausz, starteten, als sie zu Beginn dieses Jahres aus Los Angeles zurückgekommen sind, mit einem veganen Food Angebot in der Stadt Zürich. Neben Laufsteg und Fotoshootings geht es bei dem Model-Paar nun darum, nachhaltig, regional und vegan einzukaufen und den Kunden mittags eine gesunde, vollwertige und pflanzliche Ernährung anzubieten. Dies, weil sie selbst überzeugt sind, damit einen Teil dazu beizutragen die Welt zu retten. Ebenfalls sind sie Zeugen, dass diese Ernährung der Schlüssel zu einer glücklichen und gesunden Zukunft ist.

Übrigens, die komplette adidas Originals Clean Classics Kollektion ist bei Jelmoli erhältlich. Kaufe einen veganen Sneaker bei Jelmoli und erhalte dazu eine gratis Clean Classics vegan Bowl deiner Wahl bei Urban Farmer. Die Standorte des Foodtrucks von Urban Farmer für die Clean Classics Vegan Week von adidas findest du unten.

Roadshow Urban Farmer x adidas Clean Classics: Fülle das Formular aus und sichere dir die Chance auf einen von vier Clean Classics Sneaker. Gerne begrüssen wir dich bei der Clean Classics x Vegan Week zusammen mit Urban Farmer an den folgenden Daten & Standorten jeweils von 11h -14h:





MONTAG, 21.09. @Open Ride, Europaallee 13, Zürich





DIENSTAG, 22.09. @adidas HQ, Platz 1b, Root D4, Luzern





MITTWOCH, 23.09. @Campus Balgrist, Lengghalde 5, Zürich





DONNERSTAG, 24.09. @Walter Vintage, Geroldstrasse 5, Zürich





FREITAG, 25.09. @Maag Hall Zürich Hardstrasse 219, 8005 Zürich







