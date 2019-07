Wettbewerbe

Gewinne Tickets für das The Lagoon Festival!



Gewinne 5x2 Tickets für das The Lagoon Festival

Das The Lagoon Festival findet am 20. Juli 2019 im Strandbad Walenstadt statt und du kannst mit deiner Begleitung Live dabei sein.

Das Festival am vielleicht schönsten See der Schweiz

Die Natur ist ein Ort der Ruhe, der Inspiration und Energie. Da wir stets bemüht sind die schönsten Plätze in der Schweiz zu finden, garantieren wir euch auch dieses mal wunderschöne Momente, die zum Abschweifen und Abschalten vom Alltag dienen und wo jede Sorge in Vergessenheit gerät. Und wo kann man dies besser als am vielleicht schönsten See der Schweiz? Artists wie BEDOUIN vom Label All Day I Dream, BONDI live sowie viele weitere tolle Künstler lassen eure Herzen höher schlagen lassen und den Alltag in schönster Umgebung vergessen. Und das beste - ihr habt die Chance, 5x2 Tickets für The Lagoon zu gewinnen!

Line-up

Samstag, 12.00–23.00 Uhr

Bedouin

Bondi (Live)

Jimi Jules Patrischa

Workinprogress

Temo Sayin

The Lagoon Festival 2019

Infos im Überblick Datum: 20. Juli 2019

Dauer: 12-23 Uhr

Ort: Strandbad Walenstadt



Weitere Infos zum The Lagoon Festival findest du hier. Zu weiteren Events von Naturklang kommst du hier.

