Wettbewerb: Gewinne Tickets für den Designathon 18 im Kraftwerk in Zürich



Gewinne Tickets für den Designathon 18 in Zürich

Auf die Plätze, fertig, LOS! Der Designathon startet in eine neue Runde und findet vom 16.- 18.November 2018 zum dritten Mal statt. Während 48 Stunden kreieren die interdisziplinären Teams Ideen zum Thema «Swarm – Creating the Future of Urban Space». Mitmachen können alle! Wir wollen Teilnehmende aus allen Feldern mit unterschiedlicher Expertise, die gemeinsam Neues entwickeln.



Nach den zwei erfolgreichen Ausgaben in den Jahren 2015 und 2017 im Toni-Areal wagen wir den Schritt heraus und ins Kraftwerk in Zürich. Auch am neuen Ort werden voller Leidenschaft und Kreativität, mit rauchenden Köpfen und intensiven Diskussionen, die Gegenwart und Zukunft neu entworfen. Verschiedene Talks und Workshops bieten Inspiration und Einsichten in Gestaltungsmethoden. Am Ende des Events werden die Ideen in 90-Sekunden-Präsentationen dem Plenum vorgestellt und von einer unabhängigen Jury bewertet. Die Preise helfen den Gewinnerteams ihre Ideen in die Realität umzusetzen.

Designathon 18 Wann und Wo

16.-18. November 2018 im Kraftwerk, Zurich



Kaufe Dir dein Ticket hier.



Präsentation

Die Präsentationen am Sonntag, 18. November 2018 sind öffentlich. Mehr Informationen auf designathon.ch



Bist Du motiviert und möchtest gemeinsam mit den unterschiedlichsten Teilnehmenden andere Lösungen für unsere urbane Zukunft schaffen. Hast Du schon immer mal etwas über Designmethoden lernen wollen? Nimm jetzt am Wettbewerb teil und mit etwas Glück gewinnst Du zwei Tickets für den Designathon 18.

Wir verlosen 2x2 Tickets für den Designathon 18

