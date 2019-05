Wettbewerbe

Gewinne ein Wellness-Wochenende im Bio-Schlosshotel am Bodensee

Du hast keine Lust mehr auf konventionelle Kosmetikprodukte? Du setzt lieber auf das Natürliche? Entdecke jetzt das Naturkosmetiksortiment von BRACK.CH und gewinne ein traumhaftes Wellness-Wochenende am Bodensee.

In den letzten Jahren hat das Bedürfnis nach natürlicher Kosmetik und zertifizierter Naturkosmetik stark zugenommen. Immer mehr Menschen wollen keine Parabene, Silikone, Mikroplastik usw. in ihren Lieblingskosmetika und stellen entsprechend von konventioneller auf Naturkosmetik um.

Highlights von BRACK.CH für Dich

Du bist neugierig, was BRACK.CH da so alles in seinem «Kosmetikköfferchen» hat? Neben vielen bekannten Marken wie Biokosma, Farfalla, Madara, Ahava, Gerda Spillmann u.a. hat der Online-Fachhändler noch einige echte Geheimtipps auf Lager. Kennst Du zum Beispiel schon die Naturkosmetiklinien von Grown Alchemist, MARA Naturals, Khadi, Green & the Gent oder We Love The Planet? Falls Dir diese wohlklingenden Namen noch nichts sagen, stöbere doch einfach mal durch das Naturkosmetiksortiment von BRACK.CH.

Ein Schweizer Unternehmen ist Weltmarktführer

Und wie sieht es mit weiteren Schweizer Marken aus? Weleda sagt Dir vermutlich etwas. Gegründet wurde das Unternehmen 1921 – ursprünglich als Klinisches und Therapeutisches Institut mit anthroposophischem Ansatz in Arlesheim (BL). Das Ziel der drei Gründer Dr. Ita Wegman, Rudolf Steiner und Oskar Schmiedel war es, medizinische und kosmetische Produkte zu entwickeln, die den Körper zur Selbstheilung anregen, also quasi den Impuls geben.

Diesem Grundsatz ist Weleda bis heute treu geblieben. Alte Rezepturen wurden überarbeitet und verfeinert, neue ausgetüftelt. Der Firmenname – abgeleitet von der germanischen Heilerin und Prophetin Veleda – ist also mehr als nur Programm.

Du willst im Badezimmer auf Natur und Nachhaltigkeit setzen? Hier kommst du zum Natursortiment von BRACK.CH.

