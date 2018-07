Wettbewerbe

Gewinne jetzt Tickets für die Winterthurer Musikfestwochen



Bild: Winterthurer musikfestwochen

Gewinne jetzt Tickets für die Winterthurer Musikfestwochen

Du kennst sie. Du warst schon da. Du gehst eh wieder, so oft wie möglich. Du freust dich drauf. Warum? Weil du kostenlos Bands gucken kannst, für die deine Freundinnen und Freunde ein Jahr später in Zürich 50 Höger zahlen. Weil Heldenbands unserer Zeit ihren Besuch angemeldet haben. Wegen den tausend kleinen Dingen, die alles ganz gross machen. Kurz: Weil du die Musikfestwochen liebst.



Keine Ahnung, worum es gerade ging? Macht nichts, pass auf: Die Winterthurer Musikfestwochen stehen vor der Tür. Und das bereits zum 43. Mal. Musikfestwochen, das bedeutet 12 Tage Musik und Kultur, 5 Bühnen, über 70 Bands, und die meisten davon kostenlos. Über fünfzig Prozent sind Schweizer Musikerinnen und Musiker. Dazu gibt es internationale Newcomer zu entdecken. Diese Bands spielten ihre ersten Schweiz-Konzerte im kostenlosen Programm der Musikfestwochen: AnnenMayKantereit, Milky Chance, Portugal.The Man (ok, es war nicht ganz das erste – aber gratis!), Oh Wonder und Tash Sultana. Und das diesjährige Line-Up? Hier, bitte sehr:

43. Winterthurer Musikfestwochen 8.-19. August 2018

Winterthurer Altstadt.



17. August: Beginner | Tocotronic | Käptn Peng und die Tentakel von Delphi

18. August: Billy Talent | Turbostaat | Black Foxxes

19. August: Metronomy | Benjamin Clementine | IDER



8. bis 16. August: kostenloses Programm Mehr Informationen auf musikfestwochen.ch



Tickets gibt's auf starticket.ch

Die Musikfestwochen gehen mitten in der Winterthurer Altstadt über die sprichwörtliche Bühne. Und es geht um mehr als nur Musik: Es gibt Streetfood, Kleinkunst, Craft Beer und lokalen Gin, Lesungen, ein Familienprogramm, und der Fussballverein mit dem einzig echten Fussballstadion im Kanton (sorry, ist die Wahrheit) schmeisst eine Bar. Noch nicht überzeugt? Hier einige Eindrücke:

video: youtube.com

Bei aller Schönheit – das Schönste fehlt noch. Das Line-up am Hauptwochenende lässt die Herzen höher schlagen. Hier gibt’s was für die Vorfreude:

Freitag

Heldenbands unserer Zeit

video: youtube.com

Der Freitagabend ist fest in deutscher Hand: Käpt’n Peng und die Tentakel von Delphi eröffnen den Reigen, gefolgt von den Hamburger Indie-Helden von Tocotronic. Danach gehört die Bühne niemand geringerem als den legendären Beginnern. Pünktlich zum 20-Jahre-Bühnenjubiläum. Gleichzeitig ist es das letzte CH-Konzert der Hamburger auf unbestimmte Zeit. Die Füchse machen sich zukünftig rar. Darum noch einmal alle zusammen: 1’000 Tanzbeine und 1 Arschtreter!

>> Tickets gibt's hier <<

video: youtube.com

Samstag

Punk is not dead

video: youtube.com

Am Samstag kehrt der Punkrock zurück in vertraute Gefilde. Nach dem letztjährigen Abriss mit Kraftklub, Broilers und Feine Sahne Fischfilet liegt die Messlatte hoch. Kein Problem: Billy Talent werden diese Fussstapfen ausfüllen und ordentlich einheizen. Im Schlepptau haben sie die Punkrocker von Turbostaat und die britischen Black Foxxes, eine der momentan spannendsten Rockbands.

>> Tickets gibt's hier <<

video: youtube.com

Sonntag

Sexy, schön und exklusiv

video: youtube.com

Den Abschluss am Sonntag macht das britische Electro-Disco-Indie-Quartett Metronomy mit einem seiner seltenen Live-Auftritte. Arty, funky, sexy, hip und grossartig. Davor bringen die wunderbaren Multiinstrumentalistinnen IDER und der avantgardistische Piano-Mann Benjamin Clementine die Steinberggasse nochmals zum Staunen. Übrigens: Alle drei Acts haben an den Musikfestwochen ihren einzigen Auftritt in der Deutschschweiz.

>> Tickets gibt's hier <<

video: youtube.com

Musik und Kultur für lau

Auch das neuntägige Gratisprogramm – einmalig in der kommerzialisierten Festivallandschaft – wartet mit zahlreichen internationalen Newcomern und Schmankerln auf. So gibt es ordentlich weibliche Power mit Tshegue, Mavi Phoenix, Fiva oder Nilüfer Yanya und 50 Prozent Schweizer Musik; unter anderem von Klaus Johann Grobe, Schnellertollermeier, Mama Jefferson, One Sentence. Supervisor oder Annie Taylor. Zudem: Curtis Harding, Von Wegen Lisbeth, Altin Gün, Gisbert zu Knyphausen, Klangstof, Big Thief, Mammal Hands, Matt Maltese, Imarhan, Ron Gallo, Ghostpoet – und überhaupt. Du freust dich. Du gehst hin. Egal ob wieder oder endlich. So oft du kannst. Gell?

