Gewinne 2 Festivalpässe fürs Human Rights Film Festival in Zürich!



Bild: Human Rights Film Festival

Gewinne 2 Festivalpässe fürs Human Rights Film Festival in Zürich!

Zürich steht vom 5. bis 10. Dezember 2019 im Zeichen der Menschenrechte: Das Human Rights Film Festival Zurich findet zum fünften Mal statt und rückt in seiner Jubiläumsausgabe Kinderrechte und Frauenanliegen in den Fokus. Das Festival beschenkt das Publikum mit Filmperlen, die aufwühlen und mit Debatten, die das Weltgeschehen verständlicher machen. Ein paar handverlesene Highlights im Überblick.

DO. 05.12. 19:00

GODS OF MOLENBEEK | Opening Night



OV/e 75’ | Reeta Huhtanen | Finnland, Belgien, Deutschland 2019 | Dok

Wiederholung ohne Gäste SA 07.12. | 18:00​

Der sechsjährige Aatos lebt mit seiner finnischen Mutter und seinem chilenischen Vater im kulturell durchmischten Bezirk Molenbeek von Brüssel. Aatos und sein bester Freund Amin erkunden ihre kindlichen Welten bewohnt von Ahnen, Fabelwesen und Spiderman. Aatos beneidet Amin um seinen allwissenden Gott Allah und sucht nach einer eigenen Gottheit, die Antworten auf seine Fragen geben könnte. Die Kamera begleitet die Kinder auf ihren philosophischen Streifzügen auf Augenhöhe. Als Molenbeek von einem Terroranschlag erschüttert wird, entdecken die beiden Buben, wie sich schlagartig alles ändern kann: Nun sind die Strassen voll von bewaffneten Soldaten und Absperrungen, die Nachbarschaft demonstriert gegen die Diskriminierung, die den muslimischen Menschen plötzlich entgegenschlägt. Die Kinder verarbeiten die Geschehnisse auf spielerische Weise und ihre Freundschaft bleibt ungetrübt.

FR 06.12. 21:00

TEMBLORES



OV/e 107’ | Jayro Bustamante | Guatemala, Frankreich, Luxemburg 2019 | Spielfilm

Wiederholung ohne Gäste SA 07.12. | 15:30

Pablo ist Vater zweier Kinder und erfolgreicher Berater. Er stammt aus einer reichen Familie in Guatemala Stadt, die alles tut, um die glänzende Oberfläche zu wahren. Das vermeintliche Familienidyll wird erschüttert, als Pablo sich in Francisco verliebt und entscheidet, Frau und Kinder zu verlassen. Homosexualität hat in den streng religiösen Wertvorstellungen der Familie keinen Platz, im Gegenteil: Pablo muss von seiner Krankheit geheilt werden. Unterstützt von ihrer evangelikalen Gemeinde will die Familie den verlorenen Sohn mit einer Konversionstherapie wieder auf die richtige Bahn bringen. Den Kontakt zu seinem «Verführer» Francisco muss er abbrechen. Tembloreszeichnet das Bild einer repressiven, vom Glauben geprägten Gesellschaft – und spiegelt deren Angst vor gleichgeschlechtlicher Liebe.

SA 07.12. 18:30

TALKING ABOUT TREES



OV/e 93’| Suhaib Gasmelbari | Frankreich, Sudan, Deutschland 2019 | Dok

Anschliessend Big Debate im Kosmos Forum 20:15

REVOLUTION ALS OPIUM FÜR DAS VOLK? (Engl.)



Wiederholung ohne Gäste SO 08.12. | 20:30​

Suleiman und seine drei Freunde haben alle im Exil Film studiert, nun sitzen die alt gewordenen Männer zusammen in Khartoum und schmieden Pläne. Ihr Traum ist es, neben den lose organisierten Vorführungen ihres Sudanesischen Filmklubs, das grosse «Revolution Kino» wieder in Betrieb zu nehmen und unter freiem Himmel bahnbrechende Filme wie Tarantinos Django Unchained zu zeigen. Öffentliches Kino ist im Sudan seit langem verboten und die Politik tut sich schwer mit einer Lockerung. Trotzdem klopfen die Filmfreunde unermüdlich an die Türen der Behörden und bieten der zermürbenden Bürokratie mit lakonischem Humor die Stirn. Für die vier cinephilen Männer, deren Karrieren durch Militärputsche vereitelt und deren Talent nie ausgeschöpft wurde, hat die Liebe zur siebten Kunst eine Dringlichkeit, die weit über das gemeinsame Vergnügen hinausgeht: Sie spiegelt die Unzufriedenheit eines Volkes, das sich nach kreativer Freiheit sehnt und in den jüngsten Demonstrationen einmal mehr gegen die repressive Führung aufbegehrt.

Bild: Human Rights Film Festival

SO 08.12. 15:00

WHAT YOU GONNA DO WHEN THE WORLD'S ON FIRE?



E 123’ | Roberto Minervini | USA 2018 | Dok

Wiederholung ohne Gäste MO 09.12. | 18:00

«Nowadays people don’t fight, they like to shoot», erklärt der 14jährige Rolando seinem kleinen Bruder Titus. Die beiden kurven durch ihr Quartier, erfinden Spiele und werden von ihrer Mutter gescholten, wenn sie zu spät nach Hause kommen. Vor dem Hintergrund eines brutalen Mordes durch den Ku Klux Klan begleitet Minervini die Bewohner*innen von New Orleans und schafft unvergessliche Bilder einer Gemeinschaft, die dem Rassenhass von Trumps Amerika entgegentritt. Die Anführerin der New Black Panther Bewegung skandiert «Black Power» und versucht gegen die weisse Übermacht zu mobilisieren. Verlorene Seelen treffen sich in einer Bar, wo die vom Leben gezeichnete Besitzerin die Nöte ihrer Freunde besingt. Kunstvoll navigiert Minervini zwischen den Perspektiven seiner Protagonist*innen und durchleuchtet ihren von Polizeigewalt und Rassismus geprägten Alltag.

MO 09.12. 18:30

VOLUNTEER

OV/e 94’ | Anna Thommen, Lorenz Nufer | Schweiz 2019 | Dok

Anschliessend Kosmopolitics im Kosmos Forum 20:15

DARF SOLIDARITÄT BESTRAFT WERDEN?



Wiederholung ohne Gäste DI 10.12. | 21:00

Wie bildet man eine Menschenkette, um Kinder auf der Flucht vom schwankenden Gummiboot aus ans Festland zu tragen? Wie schafft man es, eine Kiste Bananen «fair» und ohne Streit an Menschen zu verteilen, die nicht genug zu essen haben? Mit solchen Fragen sehen sich freiwillige Helfer*innen in Griechenland täglich konfrontiert. Die Antworten sind vielschichtig. Der neue Film von Anna Thommen (Neuland) und Lorenz Nufer begleitet Schweizer*innen, die dort mitanpacken, wo die Not besonders sichtbar ist: Am Ufer des Mittelmeers, wo täglich Hunderte von Menschen auf der Flucht ankommen. Ein Schweizer Bauer und seine Frau finden nach mehreren Einsätzen auf Lesbos nur schwer in ihren Alltag auf dem Hof zurück. Ein ehemaliger Kommandant der Armee nutzt seinen Ordnungssinn und baut eine der erfolgreichsten Flüchtlingsorganisationen auf. Die Protagonist*innen verbindet der Wille, Verantwortung für eine humanitäre Katastrophe zu übernehmen und die eigenen Privilegien nicht als selbstverständlich zu verstehen.

DI 10.12. 18:30

MIDNIGHT TRAVELER



OV/d 87’ | Hassan Fazili | USA, UK, Katar 2019 | Dok

Anschliessend Big Debate im Kosmos Forum 20:15

RECHTE VON KINDERN AUF DER FLUCHT

Hassan und Fatima Fazili, afghanische Filmschaffende, sind mit ihren zwei Töchtern auf der Suche nach einer neuen Heimat. Wegen eines kritischen Films über einen abtrünnigen Kommandanten der Taliban wurde auf Hassan ein Kopfgeld ausgesetzt, wodurch er seine Sicherheit und die seiner Familie nicht mehr gewährleisten konnte. Ihre Odyssee mit dem Ziel Europa bringt sie in diverse Übergangslager, länger als drei Jahre sind sie unterwegs. Fazili filmt die zermürbende Reise mit seinem Handy. Seine künstlerische Reflexion schafft die nötige Distanz, die Widrigkeiten des Alltags zu ertragen. Auch die beiden Töchter nutzen die Kamera als Filter und Verarbeitungsinstrument. Ihr Blick auf ihr stetig wechselndes Zuhause zeigt zwar, wie die kindliche Psyche unter den grausamen Bedingungen leidet, trotzdem gelingt es den Kindern mit Humor und Fantasie, ein eigenes Homemovie voller Momente des Staunens zu gestalten.

Bild: Human Rights Film Festival

