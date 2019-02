Wettbewerbe

Wettbewerb: Gewinne Tickets für «The Church 2.0» in Zürich



Bild: naturklang

Gewinne Tickets für «The Church 2.0» in Zürich

Ein spaciges Live Konzert in der St. Jakobs Kirche untermalt von einem 3D-Mapping und bespielt von Paji und seiner Geige. Nach der ausverkauften Erstausgabe findet am 08. März 2019 die zweite Ausgabe in der St.-Jakobs-Kirche statt.



Infos Wann & Wo:

Freitag, 8. März 2019



Türöffnung 20:10

Beginn 20:15

Ende 22:00



St.-Jakobs-Kirche

Stauffacherstrasse 8

8004 Zürich



Tickets gibt's bei Ticketino



Faltet die Hände zum Gebet ihr grenzenlosen Nachtfalter, wir besuchen ein letztes Mal gemeinsam die Kirche. Naturklang und Projektil erzählen die Schöpfungsgeschichte ein zweites Mal, beprägt von PAJI's Geige und Dejan and den Plattenspielern. In der St. Jakob Kirche im Herzen von Zürich stimulieren wir eure Ohren mit einem "House meets Classic" Konzert der Extraklasse und taufen eure Netzhaut nicht mit Weihwasser, sondern einer multimedalen Lichtinstallation.

bild: naturklang

Wir verlosen 5x2 Tickets für «The Church 2.0» in Zürich Du willst da hin? Einfach Formular ausfüllen und mit etwas Glück zwei Tickets gewinnen.

