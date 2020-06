Wettbewerbe

CAP ON - Jetzt gewinnen!



Bild: watson

CAP ON - Jetzt gewinnen!

Der Schweizer Designer Julian Zigerli und watson gehen in die nächste Runde. Der Sommer ist da und es wird heiss - daher sagen wir CAP ON!

Bild: Julian Zigerli

Schnapp dir eines dieser beiden brandneu lancierten Unisex watson Baseball Caps von JULIAN ZIGERLI. Beide Modelle "THANK YOU" und "MÄÄÄÄÄÄÄÄH" sind aus 100% Baumwolle gefertigt und tragen einen edlen Stick auf Vorder- und Rückseite. Die Unisex Caps sind in schwarz sowie weiss erhältlich und deren Grösse ist durch einen Riemen verstellbar. Die vollumfängliche "watson special" Kollektion findest du hier.

«watson ist Teil meiner täglichen Routine. Immer informativ und gleichzeitig unterhaltsam. Ich brauche News die es auf den Punkt bringen, kein Geschwätz!» Julian Zigerli

Der Schweizer Designer JULIAN ZIGERLI entwirft hochtechnische Fashion, die leicht zu tragen, modern und dennoch zeitlos und funktionell ist. Der verspielte sowie smarte Touch der verschiedenen Kollektionen wird durch die auffälligen Printdesigns unterstrichen. Das Schweizer Label ist berühmt für ihre Druckgrafiken und Zusammenarbeiten mit Künstlern aus den verschiedensten Bereichen. Bis heute hat JULIAN ZIGERLI seine Kollektionen rund um den Globus präsentiert - mit Shows in Paris, Berlin, London, Milan, New York, Beijing, Seoul und Zürich.

Information Besuche den Flagship Store von Julian Zigerli am Rindermarkt 14 in 8001 Zürich. Weitere Informationen findest du auf Facebook, Instagram oder auf der Website.

CAP ON

Jetzt mitmachen und gewinnen! Gewinne ein Bundle bestehend aus Cap und Maske deiner Wahl! Vorname Nachname E-Mail Strasse & Nr. PLZ & Ort Der Preis kann nicht umgetauscht oder in bar ausbezahlt werden. Über die Verlosung wird keine Korrespondenz geführt. Die Gewinner werden persönlich via Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

