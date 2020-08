25 Jahre FANTOCHE - jetzt Tickets gewinnen!

Wettbewerbe

Nachdem die Durchführung dieses Jahr lange unsicher war, steht fest: Fantoche findet als eines der ersten Filmfestivals nach dem Lockdown physisch statt. Vom 1. bis 6. September 2020 feiert es sein 25-jähriges Bestehen mit einem prall gefüllten Programm.

Nebst aktuellen Lang- und Kurzfilmen legt die 18. Ausgabe des Internationalen Festivals für Animationsfilm Fantoche dieses Jahr einen besonderen Schwerpunkt auf das Thema Heldinnen und wirft gleichzeitig einen Blick nach Norden auf das Animationsschaffen aus Dänemark. Ein bunt durchmischtes Reprisenprogramm rundet die Selektion ab. Mit einem umfassenden Schutzkonzept sorgt das Festival dabei für ein sicheres und stimmungsvolles Miteinander.

Fokus: Heldinnen

Gleiche Rechte für Männer und Frauen sind in unserer Gesellschaft nach wie vor eine Fiktion. Frauen verdienen weniger, auch für gleiche Arbeit. Sie besitzen weniger. Auch ihre physische Integrität wird mangelhaft geschützt. Sie erhalten nachweislich weniger Geld, um Filme zu machen, obwohl ihre Filme beim Publikum besser ankommen. So ist unsere gesellschaftliche und politische Realität im 21. Jahrhundert beschaffen. In Filmen aber ist es möglich, dass Frauen Superkräfte haben, mit übernatürlichen Begabungen gesegnet sind und sich um patriarchale Erwartungen einfach nicht kümmern.

Fantoche 2020 feiert diese Filmprotagonistinnen und Powerfrauen. In einer fantastischen Welt können sie Identifikationsfiguren und Rollenvorbilder sein. Sie können Mädchen und Frauen inspirieren und ermutigen, andere Verhaltensmuster als die erwarteten auszuprobieren.

Länderfokus: Dänemark

Die zeitgenössische dänische Animation hat einen bedeutenden Stellenwert – in Hinblick auf Produktionsqualität und Einfallsreichtum gleichermassen. Sie zeichnet sich durch handwerkliches Können ebenso aus wie durch Innovation und gründet zweifellos auf einem grossen Erbe. Fantoche stellt Dänemark ins Rampenlicht und präsentiert eine Reihe filmischer Highlights: Die thematischen Filmprogramme umfassen Werke von grossen Meister*innen, neuen Talenten und Schlüsselfiguren der Szene.

Weitere Programmhighlights

Um die diesjährige Auswahl an Langfilmen zu bereichern, machte das Fantoche aus der «Corona-Not» kurzerhand in eine «Animations-Tugend» und liess seine Community Reprisenfilme auswählen, die diese nach dem Lockdown unbedingt auf der grossen Leinwand sehen will. Entstanden ist das bunte Programm «After Lockdown Pleasures», das mit vielen Favoriten aus früheren Jahren aufwartet, darunter der Stummfilmklassiker «Die Abenteuer des Prinzen Achmed», der mit Live-Vertonung gezeigt wird, das psychedelische Beatles-Musical «Yellow Submarine» und der oscarnominierte Schweizer Stop-Motion-Film «Ma vie de Courgette».

Fantoche Programmhighlights

Abgerundet wird das Programm von einem speziell für das 25-jährige Jubiläum konzipierten Serienmarathon – dessen bunte Mischung aus Serien aus der ganzen Welt für alle Altersgruppen etwas bietet – sowie einer besonderen Überraschung für die breite Bevölkerung.

Alle Informationen rund um die 18. Ausgabe des Internationalen Festivals für Animationsfilm Fantoche findest du auf Facebook, Instagram oder auf der Website.

