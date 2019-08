Wettbewerbe

Solothurn

Gewinne einen Team-Startplatz am Saucony LIGHT RUN!



Bild: LIGHT RUN Switzerland

Promotion

Gewinne einen

Team-Startplatz am

Saucony LIGHT RUN!

Am 7. September 2019 steigt in Solothurn der grösste Partyrun der Schweiz. Ein Partyrun, wie geht das? Man nehme das Adrenalin eines 5km Runs, vermische es mit einer Dance Party mit deinen besten Freunden, gibt Lightshows, Neonfarben, Eventzonen und pumpenden Sound dazu und boom es entsteht der LIGHT RUN! Keine Angst, eine Zeitmessung gibt es nicht.

Dieser Inhalt wurde von LIGHT RUN Switzerland verfasst

Saucony LIGHT RUN Solothurn

Der Partyrun startet 2019 zu seiner vierten Edition. In diesem Jahr unter dem Motto: Shine in neon like we're in the 90s!

Bild: Saucony LIGHT RUN

Was dich und deine Freunde in Solothurn erwartet

Valiant Neon Schminkzone vor dem Start. Glow in the dark!

Start um 21 Uhr. Light Runners erwachen erst im Dunkeln.

Die Party beginnt vor der Startlinie mit der Warmup-Party und endet mit der Afterparty mit DJ ChoseOne direkt nach der Ziellinie

Die 5km lange Strecke ist gespickt mit über 10 spektakulären Eventzonen. Lass dich überraschen.

Strecke entlang 11 Solothurner Sehenswürdigkeiten durch die schönste Barockstadt der Schweiz.

Verpflegungszone im Solheure unter dem Motto Drink'n Dance!

Und das gibt's zu gewinnen

3 SMALL GROUP Starter Packages für je 4 Personen für den Saucony LIGHT RUN vom 7. September 2019 in Solothurn im Wert von CHF 188.-.Ein Package enthält:

4x Startplatz

4x Saucony LIGHT RUN Shirt

4x Afterparty Eintritt

4x 90ies Gadget

4x Gratis Drinks für die After Party

4x LED Foam Glow Sticks

Für mehr Informationen oder falls du dir gleich einen Startplatz sichern willst: www.lightrun.ch

Gewinne einen Startplatz am Saucony Light Run 2019

