Jetzt Tickets für das Jubiläumsspiel der SCRJ Lakers gegen ZSC Lions gewinnen!



Bild: scrj lakers

5 Gründe, weshalb du unbedingt am Jubiläumsspiel der SCRJ Lakers dabei sein musst.

1. Eishockeygeschichte

Erlebe 75 Jahre Eishockeygeschichte der SC Rapperswil-Jona Lakers mit Retrotrikots im Stil der «good old times»! Natürlich in Rot!

Bild: Tom Oswald Fotografie

2. Fanchoreo

Werde Teil einer riesigen Fanchoreo, wie sie nur die 45er-Bewegig der SCRJ Lakers initiieren kann. Daher unbedingt ab 1925 Uhr die Plätze einnehmen. Es braucht alle!

Bild: Tom Oswald Fotografie

3. Grosse Party

Sei dabei bei der grossen Party «75 Jahre Eishockey in Rapperswil», direkt im Anschluss ans Spiel – mit DJ Thom Miller.

Bild: SCRJ Lakers

4. Derby Stimmung

Erlebe ein spannendes Spiel zwischen den Kontrahenten vom oberen und unteren Ende des Zürichsees. Auch wenn es nach Tabellenlage nicht so aussieht, alle Spiele zwischen den SCRJ Lakers und den ZSC Lions waren heuer hart umkämpft.

Bild: KEYSTONE

5. Der Hexenkessel

Die St.Galler Kantonalbank Arena ist ein kleiner aber feiner Hexenkessel. Du erlebst das Spiel hautnah und die Stimmung ist grossartig!

Bild: KEYSTONE

Fazit: Und wie bei allen Spielen der SCRJ Lakers gilt auch hier. Alle in Rot ans Spiel!

Sei live dabei!

Also sei dabei am grossen Jubiläumsspiel der SC Rapperswil-Jona Lakers gegen die ZSC Lions am Freitag, 17. Januar 2020! Spielbeginn ist passend zum Gründungsjahr 19:45 Uhr.

