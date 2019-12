Wettbewerbe

Sport

Tickets gewinnen und ins Fahnenmeer am Audi FIS Ski Weltcup Adelboden eintauchen!



Bild: Ski-Weltcup Adelboden AG

Promotion

Tickets gewinnen und ins Fahnenmeer am Audi FIS Ski Weltcup Adelboden eintauchen!

Am Wochenende vom 10. bis 12. Januar 2020 ist es wieder soweit: Adelboden verwandelt sich in einen Hexenkessel, wenn sich die weltbesten Skirennfahrer am Chuenisbärgli messen. Hautnah miterleben, wenn die Elite des Skirennsports ihr Können zeigt.

Das Chuenisbärgli gehört im Ski-Weltcup zu den Klassikern. Ein Ort, an welchem Dramen geschrieben und Legenden gekürt wurden. Es ist die Heimat der schwierigsten Riesenslalompiste. So sagt man.

Vorschau "Chuenis" Video: Extern / Rest/Ski-Weltcup Adelboden 2020

Der Ski Weltcup Adelboden verspricht drei Tage voller Nervenkitzel, Emotionen, sportliche Höchstleistungen und eine ausgelassene Skifest-Stimmung. Der Auftakt zum Rennwochenende am «Chuenis» macht am Freitag die beliebte «Boxenstrasse», wo Skistars Autogramme verteilen. Anschliessend beginnt das grosse Skifest mit der Startnummernauslosung im Weltcup-Dorf. Für Hochstimmung im Weltcup-Dorf sorgt ein abgestimmtes Musikprogramm. So ziehen die beiden Frutiger Nils Burri und DJ Don Grande das Publikum im Stemmbogen in ihren Bann. Für Partysound sorgen Grenzenlos im Nau.ch-Partyzelt und mit Hits zum Abtanzen wartet DJ Mario im Chuenis-Zelt. Sicher für jeden Geschmack etwas dabei.

Bild: Ski-Weltcup Adelboden AG

Am Samstag, 11. Januar 2020, garantiert der Riesenslalom-Klassiker grosses Sport-Spektakel, wenn die Skiprofis den schwierigsten Zielhang der Tour bezwingen. Von der Haupttribüne aus geniessen Skifans beste Sicht auf den schwierigsten Zielhang der Tour und erleben den tosenden «Hexenkessel» hautnah. Das rotweisse Fahnenmehr geniesst man aber auch mit dem Weltcup-Ticket im Zielbereich oder in der Zone Chäla im Mittelteil der Strecke.

Bild: Ski-Weltcup Adelboden AG

Auch der Sonntag, 12. Januar 2020, verspricht Hochspannung beim Kampf um Hundertstelsekunden der Slalomfahrer. Die Athleten lautstark anfeuern beim Tanz durch den Stangenwald. Die einzigartige Atmosphäre im Hexenkessel von Adelboden vor Ort spüren und jetzt Tickets gewinnen!

Programm

Freitag, 10. Januar 2020



14 Uhr: Startschuss zur Skichilbi

Startschuss zur Skichilbi 16-17.30 Uhr : Boxenstrasse mit den Skifirmen – Erlebe die Athleten hautnah!

: Boxenstrasse mit den Skifirmen – Erlebe die Athleten hautnah! 18.30 Uhr: Warm-up-Party mit DJ Mario in der Zielarena

Warm-up-Party mit DJ Mario in der Zielarena 19 Uhr: Startnummernauslosung Riesenslalom

Startnummernauslosung Riesenslalom bis 01 Uhr: Stimmung im Stemmbogen, Fete im Nau.ch-Partyzelt und Abtanzen im Chuenis-Zelt

Samstag, 11. Januar 2020

ab 8 Uhr: Skichilbi

Skichilbi 10 Uhr: Show und Countdown in der Zielarena

Show und Countdown in der Zielarena 10.30 Uhr: 1. Lauf Riesenslalom Herren

1. Lauf Riesenslalom Herren 13 Uhr: Show und Countdown in der Zielarena

Show und Countdown in der Zielarena 13.30 Uhr: 2. Lauf Riesenslalom Herren

2. Lauf Riesenslalom Herren 18.30 Uhr: Warm-up-Party mit DJ Mario in der Zielarena

Warm-up-Party mit DJ Mario in der Zielarena 19 Uhr: Rangverkündigung Riesenslalom und Startnum mernauslosung Slalom

Rangverkündigung Riesenslalom und Startnum mernauslosung Slalom bis 01 Uhr: Stimmung im Stemmbogen, Fete im Nau.ch-Partyzelt und Abtanzen im Chuenis-Zelt

Sonntag, 12. Januar 2020



ab 8 Uhr: Skichilbi

Skichilbi 10 Uhr: Show und Countdown in der Zielarena

Show und Countdown in der Zielarena 10.30 Uhr: 1. Lauf Slalom Herren

1. Lauf Slalom Herren 13 Uhr: Show und Countdown in der Zielarena

Show und Countdown in der Zielarena 13.30 Uhr: 2. Lauf Slalom Herren

2. Lauf Slalom Herren anschliessend: Siegerehrung in der Zielarena

Siegerehrung in der Zielarena bis 18 Uhr: Unterhaltung im Weltcup-Dorf

Bild: Ski-Weltcup Adelboden AG

INFORMATION Alle weiteren Infos rund um den Event findest du auf der Website, Instagram, Facebook oder YouTube Channel. Tickets der beiden Renntage findet ihr hier.



Jetzt Tickets für den Audi FIS Ski Weltcup Adelboden gewinnen! Einfach das Formular ausfüllen, den Renntag auswählen und mit etwas Glück für dich und deine Begleitperson Tickets gewinnen. Gewünschter Renntag auswählen: A (Slalom, Samstag 11. Januar 2020) B (Riesenslalom, Sonntag 12. Januar 2020) Vorname Nachname E-Mail Strasse & Nr. PLZ & Ort Der Preis kann nicht umgetauscht oder in bar ausbezahlt werden. Über die Verlosung wird keine Korrespondenz geführt. Die Gewinner werden persönlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Abonniere unseren Newsletter