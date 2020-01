Wettbewerbe

Tickets gewinnen und das NFL-Finale live in der Samsung Hall mitverfolgen!



Bild: Samsung Hall

Die grösste Super Bowl Party der Schweiz in der Samsung Hall zeigt das NFL-Finale am 2. Februar 2020 live aus Miami in Originalton. Diesen Event darfst du als American Football Fan nicht verpassen!

6 Gründe, warum du den Super Bowl in der Samsung Hall schauen solltest!

1. Der grösste «TV» der Schweiz

Der LED-Screen in der Samsung Hall misst ganze 120 Quadratmeter – grösser als manch eine Wohnung. Von jedem Sitz- oder Loungeplatz hast du beste Sicht auf jeden Touchdown.

Bild: Super Bowl Party 2019, Samsung Hall

2. Livestream in Originalton

Verfolge das Spiel live aus dem Stadion in Miami mit Originalkommentar, inklusive den legendären Werbungen.

Bild: Super Bowl Party 2019, Samsung Hall

3. American Streetfood die ganze Nacht

Super Bowl ohne American Streetfood? Geht nicht! Ob Chicken Wings, Nachos, Burger, Popcorn, Brownie … – die Küche der Samsung Hall ist die ganze Nacht in Betrieb und sorgt für warmes, leckeres Essen. Sprich: Du verpasst keinen Spielzug, weil du in der Küche stehst. Und noch besser: Du musst nachträglich auch nicht aufräumen.

Bild: Super Bowl Party 2019, Samsung Hall

4. Erlebnis mit anderen American Football Fans

Erlebe das Big Game zusammen mit anderen Kennern. Da kommt Stimmung auf. Unter so vielen eingefleischten American Football Fans fallen dir die Augenlider ganz bestimmt nicht zu – auch wenn wir die Nacht zum Tag machen.

Bild: Super Bowl Party 2019, Samsung Hall

5. Halbzeitshow wie an einem Konzert

Erlebe die Halbzeitshow von Shakira und J-Lo als wärst du mittendrin! Die Soundanlange der Samsung Hall toppt jedes Home Cinema.

Bild: Super Bowl Party 2019, Samsung Hall

6. Cheerdance Show

Bevor es auf dem Screen los geht, feuern dich die Eurodancers mit einer perfekt choreografierten Show an. Die Eurodancers sind amtierende 12-fache Schweizer Meister im Cheerdance sowie Vize-Europameister im Cheerdance Double. Ein Feuerwerk ist garantiert!

Bild: EM Russland, Roger Friedli Photography

Fazit: Zelebriere das Big Game wie es sich gehört: Grösser, Spektakulärer, Legendärer!

Sei live dabei!

Die Samsung Hall in Zürich überträgt das NFL-Finale am 2. Februar 2020 auf dem riesigen LED-Screen live aus Miami – in Originalton und inklusive der berühmten Halbzeitshow. Zelebriere den «Super Bowl Sunday» mit ultimativem US-Feeling und American Streetfood.

Bild: Samsung Hall

Tickets Sichere dir hier die begehrten Tickets des NFL-Finale live in der Samsung Hall! Weitere Informationen findest du auf Facebook, Instagram oder auf unserer Website.

