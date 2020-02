Wettbewerbe

Jetzt Tickets für das Spiel der SCRJ Lakers gegen HC Davos gewinnen!



Bild: SCRJ Lakers

Die SCRJ Lakers empfangen den HC Davos.

SCRJ Lakers vs. HC Davos

Die Rapperswil-Jona Lakers, die in diesem Jahr ihr 75-jähriges Bestehen feiern, treffen am 15. Februar 2020 auf den HC Davos. Diese Paarung verspricht Emotionen, Spannung und einen stimmungsgeladenen Rahmen.

Bild: SCRJ Lakers

Die SCRJ Lakers zeigen sich in der heimischen St.Galler Kantonalbank Arena immer als harte Widersacher und müssen sich auch vor den starken Bündnern nicht verstecken. Also, alle in ROT ins Stadion. Diese drei Punkte bleiben in der Rosenstadt!

Bild: SCRJ Lakers

ORGANSPENDE - JA ODER NEIN?

Die Partie vom 15.02.2020 wird zum würdigen Rahmen, um ein sensibles und immens wichtiges Thema aufzugreifen.

Bereits ist es einige Wochen her, seit der Headcoach der SCRJ Lakers Jeff Tomlinson eine neue Niere durch eine Transplantation erhalten hat. Die Organisation der SCRJ Lakers ist überglücklich, dass die Operation erfolgreich verlaufen ist und die SCRJ Lakers wieder auf die Dienste von Jeff Tomlinson zählen dürfen. Solche Ereignisse machen betroffen. Es ist wichtig, dass sich jede und jeder mit der Thematik Organspende auseinandersetzt. Unabhängig davon wie man sich entscheidet – es ist wichtig, dass man sich entscheidet. Also, Organspende JA oder Nein.

Bild: SCRJ Lakers

Die Matchbesucherinnen und Matchbesucher erhalten am Spiel SCRJ Lakers vs. HC Davos vom 15.02.2020 zudem die Möglichkeit sich direkt ins Organspenderegister einzutragen.

Sei live dabei!

Also, sei bei der actiongeladenen Affiche der SC Rapperswil-Jona Lakers gegen den HC Davos am Samstag, 15. Februar 2020 dabei! Anpfiff ist um 19:45 Uhr.

Bild: SCRJ Lakers

Tickets Alle Informationen findest du auf Facebook, Instagram oder auf unserer Website.

Jetzt Tickets für das Spiel der SCRJ Lakers gegen HC Davos gewinnen! Einfach das Formular ausfüllen und mit etwas Glück für dich und deine Begleitperson Tickets gewinnen.

