Gewinne einen Festivalpass für's Digital Festival 2019!



Bild: Digital Festival

Gewinne einen Festivalpass für’s Digital Festival 2019!

Die meisten digitalen Transformationsversuche scheitern. Darum zeigen wir dir am Digital Festival 2019, wie es erfolgreich gelingt. Unter dem Motto «Get it done!» teilen herausragende Persönlichkeiten aus der Tech-Welt nicht nur mit dir, was sie geschafft haben, sondern auch ganz konkret wie. Das willst du nicht verpassen? Dann halt dir die Tage vom 26. bis 29. September 2019 frei. Dein Background spielt keine Rolle. Egal ob du Hacker, Manager, Wissenschaftler, CEO, Bauleiter oder eine Grumpy Cat bist, vor dem Internet sind wir alle gleich.



Mehr als 80% aller digitalen Transformationen scheitern bereits in der Umsetzung. Auffallend daran ist aber nicht die riesige Zahl, sondern das Warum: Es mangelt schlicht an ganz konkreten Rezepten, wie man das Ding zum Fliegen und die Menschen hinter die Idee bringt. Und so scheitern die meisten Projekte am Widerstand der eigenen Mitarbeitenden gegen die Veränderung und an der halbherzigen Unterstützung des Top-Managements.

Das Digital Festival bietet dir hier ganz praktisch Hand. Es schafft auch in diesem Jahr wieder eine einmalige Plattform für herausragende Menschen, die sich mit Fragen rumschlagen, die dich auch beschäftigen könnten. Wie zum Beispiel Algorithmic Fairness: Wie lässt sich Diskriminierung in automatisierten Entscheidungen vermeiden? Oder: Warum lehnen Menschen Innovationen ab? Antworten auf diese Fragen bekommst du in den Labs von «ETHIX» und dem «Centre for Digital Responsibility».

Bild: Digital Festival, Keynotes

Diese Speaker befeuern deine Transformation

Um sicherzugehen, dass du uns nach den vier Tagen voller Know-how wieder verlässt, haben wir Speaker*innen eingeladen, deren Wissen deine Transformation zum Erfolg pusht. Darum solltest du diese drei herausragenden Persönlichkeiten nicht verpassen. Karin Schwab – die Schweizerin im Top Management von Ebay – wird dich garantiert auf spannende, neue Gedanken bringen, denn sie spricht über das Legal als Business- und Innovationstreiber. Schon mal darüber nachgedacht? Eben.

Von Claude Zellweger wirst du erfahren, welche Fähigkeiten und Sensibilitäten für Zukunftsmacher*innen matchentscheidend sind. Und wenn sich einer mit steter Innovation und der Zukunft der Mobilität auskennt, dann ist es Peter Frans Pauwels, der Co-Founder von TomTom.

Bild: Digital Festival, Grillparty

Was kostet der Spass?

Der Festivalpass kostet 890 Franken und öffnet dir alle Türen des Festivals. Solltest du aber etwas kurz angebunden sein, ist vielleicht ein Tagespass für 390 Franken genau das Richtige für dich. Im Preis sind natürlich Lunch und Partys inbegriffen.

Infos Tickets kannst du über die offizielle Website bestellen.

Alles rund um Programminhalte, Themen und Neuigkeiten gibt’s auf digitalfestival.ch und auf Facebook, Twitter, LinkedIn und Instagram.

Und wenn du den Newsletter noch nicht abonniert hast, dann kannst du das ganz unten auf der Festivalseite machen: digitalfestival.ch.



Bild: Digital Festival, Foodtruck

