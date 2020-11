Winter

Weihnachten

Lucy erstrahlt in Zürich: Das sind die schönsten Weihnachtsbeleuchtungen



Bild: KEYSTONE

Heute erstrahlt «Lucy» in Zürich – das zelebrieren wir dieses Jahr etwas anders

Die 11. Premiere der Weihnachtsbeleuchtung «Lucy» an der Bahnhofstrasse in Zürich wird heute nicht so prominent zelebriert wie in den letzten Jahren.

Um grosse Menschenmassen zu vermeiden, erstrahlt die Weihnachtsbeleuchtung «Lucy», benannt nach dem Beatles-Song «Lucy in the Sky with Diamonds», an der Bahnhofstrasse in Zürich in diesem Jahr früher als üblich. Gewöhnlich wird das Einschalten der «Lucy» mächtig zelebriert. Leute stehen dicht an dicht gedrängt an der Bahnhofstrasse und warten, bis um Punkt 18.00 Uhr die Beleuchtung angeknipst wird.

Bild: KEYSTONE

Damit das zu Coronazeiten nicht vorkommt, wird die Beleuchtung heute im Laufe des Nachmittags eingeschaltet. Auf Glühwein- und Raclettestände sowie auf Live-Konzerte müssen wir in diesem Jahr verzichten. Nicht aber aufs «Night-Shopping». Über 400 Geschäfte haben ihre Türen heute bis um 21 Uhr geöffnet.



Die Weihnachtsbeleuchtung, die sich vom Bahnhofplatz bis zum Bürkliplatz erstreckt, funkelt noch bis am 6. Januar 2021. Täglich wird sie bei Einbruch der Dunkelheit eingeschaltet und um Mitternacht wieder ausgemacht.

Bild: KEYSTONE

Virtuelle Beleuchtungstour

Dass in diesem Jahr alles etwas anders als sonst abläuft, kennen wir bereits. Wir erinnern uns zurück: Plötzlich mussten wir von daheim aus arbeiten. Auf einmal standen digitale Konferenzen, ja sogar virtuelle Workouts an. Vermehrt haben wir per Mausklick eingekauft und auf Auslandsreisen verzichtet. Kurz: Wir haben sehr viel Zeit zu Hause verbracht.

Da wundert es nicht, dass wir seither mit unserem Schlafanzug verwachsen sind. Und mit dem Pyjama die Weihnachtsbeleuchtung angucken? Dafür ist es nun wirklich zu kalt.

Deshalb haben wir für euch – ganz Corona-konform – eine virtuelle Tour der Weihnachtsbeleuchtungen aus der Schweiz zusammengestellt.

Welche Weihnachtsbeleuchtung gefällt dir ,nach der Beleuchtung an der Bahnhofstrasse, am besten?



Weihnachtsbeleuchtung Luzern

Bild: KEYSTONE

Weihnachtsbeleuchtung St. Moritz

Bild: KEYSTONE

Weihnachtsmarkt Montreux

bild: shutterstock

Weihnachtsbeleuchtung Willisau

Bild: KEYSTONE

Weihnachtsbeleuchtung Basel

bild: shutterestock

bild: shutterstock

Weihnachtsbeleuchtung Lausanne

bild: shutterstock

Weihnachtsbeleuchtung Baden

Weihnachtsbeleuchtung St. Gallen

Bild: KEYSTONE

Bild: KEYSTONE

Weihnachtsbeleuchtung Lugano

Bild: shutterstock

Weihnachtsbeleuchtung Thun

Bild: KEYSTONE

Bild: KEYSTONE

Weihnachtsbeleuchtung Genf

Bild: KEYSTONE

Weihnachtsbeleuchtung Bellinzona

Bild: TI-PRESS

Weihnachtsbeleuchtung Winterthur

Haben wir eine Beleuchtung vergessen? Ab in die Kommentare!

(cst)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com (umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Die besten Weihnachtsbilder aus der ganzen Welt Frust und Groll am Weihnachtsmarkt? «Glühwein doch!» Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter