Globus-Mitbesitzer Benko zieht sich aus Signa-Konzern zurück

Signa-Holding ist in finanzieller Schieflage – das bedroht Karstadt, Globus und Co.

Als zweites Szenario nennt die «Handelszeitung» den Kauf aller europäischen Warenhausbeteiligungen von Benkos Signa-Gruppe. Darunter befinden sich so illustre Warenhäuser wie Kadewe in Deutschland oder Selfridges in Grossbritannien. Die Kosten für diesen Deal schätzt das Blatt auf «mehrere Milliarden».

Und die Thais wollten einen möglichen Kauf wohl schnell über die Bühne bringen, hiess es in dem Artikel weiter. Denn wenn erst einmal die Banken das Zepter übernähmen, sei es noch schwieriger, den Anteil an Globus aus dem verschachtelten Firmenimperium Benkos herauszulösen.

Mehrere Gesellschafter, nebst Haselsteiner gemäss «Handelsblatt» auch der Lindt-Präsident Ernst Tanner, hatten Benko in einem persönlichen Schreiben aufgefordert, sich aus dem Beirat der Signa-Holding zurückzuziehen und seine Stimmrechte treuhänderisch zu übertragen. «Dieser Wunsch wurde von Benko einmal grundsätzlich positiv beantwortet», so Haselsteiner.

An die Stelle von Benko soll der deutsche Sanierungsexperte Arndt Geiwitz als Generalbevollmächtigter treten, sagte der Signa-Gesellschafter Hans-Peter Haselsteiner am Freitag gegenüber dem «Ö1-Mittagsjournal». «Die Gesellschafter haben diesen Schritt zustimmend und auch positiv zur Kenntnis genommen.»

Der österreichische Investor Rene Benko steht vor dem Rückzug als Beiratsvorsitzender der Signa-Holding. Dem Immobilien- und Handelsunternehmen mit Sitz in Innsbruck und Wien gehört in der Schweiz die Hälfte der Globus-Gruppe.

Offener Brief: Fossile Lobbyisten sollen von Uno-Klimakonferenz ausgeschlossen werden

Gesundheitsexperten aus aller Welt fordern in einem offenen Brief, Lobbyisten für Kohle, Öl und Gas von der anstehenden Uno-Klimakonferenz auszuschliessen. «Die Interessen der fossilen Industrie dürfen bei Klimaverhandlungen keine Rolle spielen», heisst es in dem am Mittwoch veröffentlichten Schreiben an den designierten Präsidenten der diesjährigen Konferenz in Dubai, Sultan Ahmed al-Dschaber. Die Branche dürfe ihre «jahrzehntelange Blockade-Kampagne gegen Klimaschutzmassnahmen» nicht bei den Uno-Verhandlungen fortsetzen – genauso wie die Tabakindustrie nicht bei der Regulierung von Tabakprodukten mitreden dürfe.