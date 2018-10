Wirtschaft

Wirtschaftskrieg USA gegen China führte zum Crash



Der Crash ist das Zeichen eines drohenden Wirtschaftskrieges zwischen den USA und China

Die Investoren haben realisiert, dass Trump es Ernst meint mit seinem Handelskrieg gegen Peking. Deshalb bekommen sie kalte Füsse – zumindest vorübergehend.

Vor rund zweieinhalbtausend Jahren hat der griechische Historiker Thukydides eine deprimierende Gesetzmässigkeit formuliert: Zwischen einer bestehenden und einer aufstrebenden Supermacht muss es zwangsläufig zu Krieg kommen. Dieses Gesetz hat sich im Laufe der Zeit leider öfters bestätigt.

«Es geht um mehr als das Handelsdefizit. Es geht um die geopolitische Macht.»

Der Harvard-Politologe Graham Allsion ist überzeugt, dass sich die USA und China derzeit in einer solchen «Thukydides-Falle» befinden. In seinem Buch «Destined for War» schreibt er: «Falls die Anführer in Peking und Washington weiter das tun, was sie in den letzten zehn Jahren getan haben, wird es mit grösster Wahrscheinlichkeit zu einem Krieg zwischen den USA und China kommen.»

Die Einsicht, dass der Handelskrieg zwischen Washington und Peking mehr als ein Geplänkel sein könnte, setzt sich allmählich auch bei den Investoren durch. «Es geht um mehr als das Handelsdefizit», erklärt etwa Evan Brown vom UBS Asset Management in der «New York Times». Es geht um die geopolitische Macht.»

Tatsächlich hat Trump inzwischen die meisten Handelsstreitereien mehr oder weniger beendet. So hat er ein neues Abkommen mit Mexiko und Kanada abgeschlossen. Gegenüber China gibt er sich hart und verhängt immer neue Strafzölle gegen Importe aus dem Reich der Mitte. Der renommierte Börsenanalyst Ed Yardeni erklärt den auch: «Es scheint, als ob China eine langfristige Angelegenheit werden wird.»

Überraschend ist das nicht. Der Kampf gegen China war ein zentrales Thema in Wahlkampf von Trump und dessen damaligen Chefstratege Steve Bannon. Im West Wing des Weissen Hauses haben heute China-Hasser wie Peter Navarro und Wilbur Ross das Sagen. Die Vertreter eines gemässigten Kurses wie beispielsweise der ehemalige Wirtschaftsberater Gary Cohn haben das Handtuch geworfen.

Die Rivalität zwischen den USA und China nimmt ständig zu. Nicht nur Trump will «America great again» machen. Auch Xi Jinping hat grosse Pläne mit dem Reich der Mitte: Schon 2050 soll es die führende Tech-Nation der Welt sein. Gleichzeitig entwickelt sich China immer stärker zu einer globalen Macht.«One Belt, One Road» ist ein gigantisches Projekt, mit dem Asien, Afrika und Europa mit Peking verbunden werden wird.

Vor allem im Tech-Sektor ist der Konflikt zwischen den USA und China offen ausgebrochen. Soeben hat das US-Finanzministerium neue Regeln erlassen, die es leichter machen, chinesische Übernahmen von Tech-Unternehmen zu verhindern.

Tech-Unternehmen sind denn auch am meisten vom Mini-Crash betroffen. Apple, Facebook, Google & Co. mussten Federn lassen. ingesamt ist der amerikanischen Börsenindex «S & P» 3,3 Prozent eingebrochen.

Wenn die Wall Street hustet, hat der Rest der Welt eine Grippe, lautet eine alte Börsenweisheit. Sie bestätigt sich einmal mehr. In Asien haben sämtlich Börsen heute tiefrot eröffnet, auch bei uns lag der SMI mit 1,7 Prozent im Minus.

Wo die Gefahr droht

Wie gefährlich ist diese Entwicklung? Nebst dem Handelskrieg zwischen den USA und China drücken folgende Faktoren auf die Laune der Investoren:

In den USA hat die Zinswende eingesetzt, die Notenbank hat in kleinen Schritten die Leitzinsen erhöht. Das führt zwangsläufig zu Verwerfungen, weil alle Anleger ihre Modelle neu kalibrieren und ihre Investitionen umschichten müssen. Der Präsident hat denn auch bereits die Notenbank heftig angegriffen.

Der Ölpreis ist innert kürzester Zeit massiv angestiegen. Auch der Dollar hat kräftig zugelegt. Beides kann verschiedene Schwellenländer in Schwierigkeiten bringen.

In Europa zeichnet sich ein Machtkampf zwischen Rom und Brüssel ab. Auch beim Brexit ist noch keine Lösung in Sicht. Es droht ein Grexit-Remake, nur viel schlimmer.

Keep calm and carry on

Grund zur Panik besteht jedoch (noch) nicht. Das amerikanische Handelsdefizit ist vor allem ein Problem für die Psyche des Präsidenten, dessen ökonomisches Wissen überschaubar ist. In der Realität boomt die Wirtschaft. Dank den (überflüssigen) Steuergeschenken werden die meisten US-Unternehmen im dritten Quartal glänzende Gewinne ausweisen können.

Auch die Banken stehen auf viel solideren Füssen als noch vor zehn Jahren. Deshalb gilt bis auf weiteres das Motto des Kultromans «A Hitchhiker’s Guide to the Galaxy»: «Don't panic.»

So kauft sich China Freunde in Afrika Video: srf

