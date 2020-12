Bitcoin steigt erstmals über 21'000 US-Dollar

Ein Absturz um 7000 Dollar: Bitcoin-Kurs sackte seit Sonntag um über 30 Prozent ab

Noch letztes Wochenende kostete ein Bitoin 19'666 Dollar. Es war ein Rekordhoch. Jetzt liegt der Kurs knapp über 13'000 Dollar. Ein Minus von über 30 Prozent.

Alleine am heutigen Morgen sackte der Bitcoin-Kurs im Handel in Asien um mehr als 16 Prozent ab. Bitcoin ist berüchtigt für grosse Kursausschläge. So brach der Preis im November um fast 30 Prozent von 7888 auf 5555 Dollar ein. Im September fiel er um 40 Prozent von 4979 auf 2972 Dollar.

Seit Jahresbeginn haben sich Bitcoin um …