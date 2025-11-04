Nebel
Nach Batterie Auto Verbot in den USA steigt Verkauf von Verbrennern

Das von Trump verfügte Ende der E-Auto-Prämie in den USA sprengt die Verkäufe

04.11.2025, 07:1204.11.2025, 08:04

In den Vereinigten Staaten von Amerika sind die Verkäufe batteriebetriebener Fahrzeuge nach der von US-Präsident Donald Trump abgeschafften E-Auto-Prämie im Oktober eingebrochen.

In this Nov. 25, 2016 photo a BMW I8 electric car is connected for power at the Motor Show 2016 in Essen, Germany. The top German automakers, BMW, Daimler, Ford and the Volkswagen Group, and Ford said ...
Durch das Verbot der US-Regierung hat der Kauf von Verbrennern zugenommen. (Symbolbild)Bild: AP/AP

Nachdem die Steuergutschrift von 7500 Dollar beim Kauf eines Elektroautos ausgelaufen war, fielen die Verkäufe von Elektroautos bei Ford im Jahresvergleich um ein Viertel auf gut 4700 Fahrzeuge.

Bei Verbrennern gab es dagegen ein Plus von 3,4 Prozent auf knapp 153'400 Wagen. Ford hatte in den letzten Jahren in einer Aufholjagd zum Vorreiter Tesla Milliarden in den Ausbau der E-Auto-Produktion investiert.

Tesla bescherte das im vergangenen Quartal einen Auslieferungsrekord – auch wenn der Marktführer im Gegensatz zu vielen anderen Herstellern keine Angaben zum Absatz im US-Markt macht und generell nur alle drei Monate Zahlen nennt. Experten rechnen damit, dass auch Tesla nach Auslaufen der US-Subventionen Federn lassen muss.

Unter den anderen Herstellern legen auch nicht alle monatliche Zahlen zum US-Absatz vor. Der südkoreanische Anbieter Hyundai etwa aber gab bekannt, dass die Verkäufe des Elektromodells Ioniq 5 im Jahresvergleich um 63 Prozent auf gut 1600 Fahrzeuge einbrachen. Bei der Schwestermarke Kia fiel der Absatz des Modells EV9 um fast zwei Drittel auf 666 Wagen.

(sda/dpa)

