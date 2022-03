Bitcoin-Verbot in der EU? Die EU stimmt über Krypto-Regulierungen ab

Bitcoin-«Verbot» in Europa? Die EU stimmt heute über ihre Krypto-Zukunft ab

Der Ausschuss für Wirtschaft und Währung des EU-Parlaments stimmt heute über einen wegweisenden Gesetzesentwurf in Sachen Kryptowährungen ab. Das Resultat zum Entwurf mit dem Namen «Markets in Crypto-Assets» (MiCA) wird gegen Abend erwartet.

MiCa sorgte im Vorfeld für rote Köpfe. In einem Paragrafen des umfangreichen Pakets werden ökologische Mindestanforderungen an Kryptowährungen gestellt.

Offenlegung der Interessensverbindung Der Autor dieses Artikels besitzt Bitcoin, Ether und andere Kryptowährungen.

Obwohl nicht bis ins Detail erläutert, wird dies von einigen Experten als De-facto-Verbot von Bitcoin, Ethereum (in der momentanen Form), aber auch von anderen Kryptowährungen, wie zum Beispiel Dogecoin, interpretiert. Diese populären Kryptowährungen setzen auf den energieaufwändigen Konsens-Mechanismus «Proof of Work» (POW). Dabei steigt die Sicherheit des Systems mit dem Energieverbrauch.

Ob POW im Einklang mit den geforderten Mindestanforderungen steht oder dagegen verstösst, ist nicht bis ins Detail geklärt. Dem EU-Ausschuss wird die Möglichkeit gegeben, den entsprechenden Passus von MiCa zu streichen. Beobachter gehen vor der Abstimmung von einer minimalen Mehrheit der Gegner des Passus aus.

Sollte der Paragraf von einer Mehrheit die Zustimmung erhalten, ist eine Übergangsfrist geplant. Während Ethereum sich langsam (langsamer als ursprünglich erhofft) von POW in Richtung Proof of Stake (POS) verabschiedet, steht eine Abkehr auf ein anderes Konsens-Protokoll für Bitcoin nicht zur Debatte. Proof of Stake benötigt zwar deutlich weniger Energie und dürfte die Auflagen erfüllen, stösst aber Türen zu anderen Problemfeldern auf.

Die EU will mit dem MiCA einen regulatorischen Rahmen setzen, der Investoren nicht abschrecken, die Staaten aber nicht aussen vor lassen soll. Befürworter loben MiCA als vernünftigen und verhältnismässigen Versuch von etwas Unabwendbarem. Gegner glauben, die EU überspanne den Bogen und vertreibe Entwickler und Investoren einer zukunftsweisenden und florierenden Industrie aus der EU.

Bevor die Verordnung in Kraft tritt, muss MiCA noch vom Ministerrat, also von den zuständigen Abgeordneten der Mitgliederländer, abgesegnet werden. Ob ein allfälliger No-Bitcoin-Paragraf dort mehrheitsfähig ist, wird stark angezweifelt.