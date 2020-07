«Fleisch der Zukunft»: KFC will Hähnchen im 3D-Drucker herstellen

Frauen und Geld

5 Frauen erklären dir, wie dein Geld die Welt besser machen kann

Du willst dein Geld nachhaltig anlegen, weisst aber nicht wie? Hier folgen 5 Tipps von 5 Finanz-Profis.

Immer, wenn ich im Supermarkt stehe und die verschiedenen Labels «Öko», «Aus der Region», «Max Havelaar» und wie sie alle heissen, sehe, frage ich mich, warum es bei den Finanzprodukten nicht genauso einfach ist zu erfahren, was drin ist? Und was das investierte Geld so bewirkt – oder eben vielleicht nicht bewirkt?

Studien zeigen, dass 8 von 10 Frauen (2017) sagen dass sie ihr Geld gerne mit einer positiven Wirkung anlegen würden. Welche Möglichkeiten gibt es? Worauf sollte man achten?

Hier sind 5 …