Wirtschaft

Grossbritannien

Ed Sheeran bezahlt mehr Steuern als Amazon und Starbucks



Ed Sheeran bezahlte letztes Jahr mehr Steuern als Amazon und Starbucks đŸ€”

Bild: KEYSTONE

Am Wochenende veröffentlichte die Firma von Ed Sheeran die GeschĂ€ftszahlen fĂŒr das Jahr 2017. Das im Vereinigten Königreich registrierte Unternehmen des Songwriters Sheeran machte schön Profit: Sein Gewinn belief sich auf 27 Millionen Pfund. Das macht ihn zum bestverdienenden Solo-KĂŒnstler des vergangenen Jahres. Er liess Superstars wie Adele und Taylor Swift hinter sich.

Im Vergleich zu Amazon oder Starbucks sind das jedoch Peanuts. Amazon machte einen Umsatz von ĂŒber zwei Milliarden Pfund im Vereinigten Königreich, Starbucks kam auf einen Gewinn von 160 Millionen.

Und trotzdem zahlte Ed Sheeran mit 5,29 Millionen Pfund mehr Steuern als beide Unternehmen. In Grossbritannien musste der Internet-VersandhÀndler 4,5 Millionen Pfund beim Fiskus abgeben, das globale Kaffeehaus 3,3 Millionen, wie I News berichtete.

Die Besteuerung von globalen Unternehmen fĂŒhrte in den letzten Jahren zu viel Kritik in Europa. Die EU hatte im letzten Jahr angekĂŒndigt, in Zukunft mehr gegen Steueroptimierung vorzugehen. (jaw)

SteuererklĂ€rung ausfĂŒllen: Ein Leidensweg in 10 Stufen Video: watson/Knackeboul, Lya Saxer

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Markus WĂŒthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.

Abonniere unseren Daily Newsletter