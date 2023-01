Tesla und das Betriebsrisiko namens Elon Musk

Tesla hat gute Zahlen vorgelegt, doch die Aktie bleibt riskant. Die grössten Erfolgsrisiken sind eine drohende Rabattschlacht – und die Launen des Chefs.

Jan Guldner / Zeit Online

Elon Musk wird zum Ärger für Telsa. Bild: keystone

Die Menschen, die hauptberuflich die Entwicklung des Automobilherstellers Tesla beurteilen, haben keinen leichten Job. Akribisch halten die Analystinnen und Marktbeobachter nach, wie viele Elektroautos das texanische Unternehmen Quartal um Quartal verkauft. Sie zerbrechen sich die Köpfe darüber, wie eine neue Grossfabrik in Indonesien die Produktionskapazitäten beeinflussen könnte. Sie rätseln, für welche Fahrerinnen und Fahrer ein elektrisch angetriebener Pick-up-Truck ein sinnvolles Gefährt sein könnte. Irgendwann kommen sie dann zu einem zahlenbasierten Urteil, ob das Unternehmen an der Börse fair bewertet ist. Und am Ende wischt Elon Musk all diese Überlegungen mit ein paar grossspurigen Versprechen vom Tisch. Zumindest war das in der Vergangenheit so.

Die Tesla-Aktie war das, was Aswath Damodaran als ultimativen story stock bezeichnet. Damit meint der Finanzprofessor von der New York University ein Wertpapier, dessen Preis sich nicht aus Umsatzzahlen und Gewinnmargen berechnet, sondern aus einer Zukunftserzählung, an die Investorinnen und Investoren glauben können. Gab es einmal Zweifel daran, ob Tesla seine ambitionierten Verkaufsziele erreichen könnte, sorgte vor allem Tesla-Chef Musk für narrative Ablenkung. Er kündigte neue Software und Modelle an, die noch lange nicht fertig entwickelt waren, verkaufte als Werbegag Flammenwerfer oder versprach sogar, das Unternehmen ganz von der Börse zu nehmen – eine Äusserung übrigens, für die er sich gerade vor Gericht verantworten muss.

Jetzt hat Tesla die Geschäftszahlen für das vergangene Quartal und das gesamte Jahr 2022 veröffentlicht. Und Musk versucht, eine neue Geschichte zu erzählen. Fraglich ist, ob Anlegerinnen sie ihm noch abkaufen sollten.

Aus den Zahlen lässt sich schliessen: Dem Unternehmen geht es nicht schlecht. Tesla konnte seinen Umsatz im vergangenen Jahr um 51 Prozent auf 81.5 Milliarden Dollar steigern. Der Gewinn wuchs um mehr als das Doppelte auf rund 12.6 Milliarden Dollar. Kaum ein Autohersteller schafft es, E-Fahrzeuge derart effizient herzustellen wie Tesla. Die operative Marge lag über das Jahr hinweg mit 16.8 Prozent vergleichsweise hoch – sie sank allerdings vom dritten auf das vierte Quartal. Das Unternehmen lieferte zum Jahresende 405'278 Autos aus. Ein guter Wert, das selbst gesteckte Ziel, die Auslieferungen im Gesamtjahr um 50 Prozent zu steigern, verfehlte Tesla aber. Trotz dieses guten Jahresabschlusses ist die Zukunft des Unternehmens unsicher.

Der Aktienkurs hatte diese Sorge im vergangenen Jahr vorweggenommen – mit einem Absturz sondergleichen. Über viele Jahre stieg das Tesla-Papier, im November 2021 erreichte es ein Allzeithoch bei mehr als 400 Dollar pro Aktie. Seitdem fiel es fast unaufhörlich. Zwischenzeitlich hatte das Unternehmen rund zwei Drittel seines Börsenwerts verloren. Das Vermögen des Geschäftsführers und Hauptanteilseigners Elon Musk schrumpfte deshalb zeitweise um 200 Milliarden Dollar. Nie hat ein einzelner Mensch so viel Vermögen verloren, meldete die Nachrichtenagentur Bloomberg. Was natürlich nichts daran ändert, dass es in den Jahren zuvor auch in beispielloser Weise gewachsen war.

Zum Teil war Musk selbst daran schuld. Er war abgelenkt durch seine Obsession mit Twitter. Erst wollte er es kaufen, dann wieder nicht, dann wurde er mehr oder weniger dazu gezwungen. Die Rechnung für das soziale Netzwerk, gut 44 Milliarden Dollar, bezahlte er auch mit Geld, dass er aus Verkäufen seiner Tesla-Aktien generierte. Insgesamt hat er Papiere im Wert von 39 Milliarden Dollar seit dem jüngsten Tesla-Allzeithoch verkauft. Eine Tatsache, die den Kurs nicht unbedingt gestützt haben dürfte.

Investoren fürchteten, dass seine Aufmerksamkeit zwischen Tesla und dem Raumfahrtunternehmen SpaceX nun noch stärker gespalten sein würde – und behielten recht. Musk machte sein Hobby, Trollen auf Twitter, zum Hauptberuf und schwang sich zwischenzeitlich zum obersten Verfechter der Redefreiheit im Netz auf. All das färbte auf den Tesla-Kurs ab. In den Quartalsberichten steht unter dem Punkt Betriebsrisiken nicht umsonst stets der Satz: «Wir sind in hohem Masse auf die Dienste von Elon Musk angewiesen.»

Bild: keystone

Dazu kam die gesamtwirtschaftliche Lage, die in den zurückliegenden zwölf Monaten nicht dafür sorgte, dass ein so stark technologiegetriebenes Unternehmen wie Tesla an der Börse florieren konnte. Die Zinsen stiegen infolge von Krieg und Inflation stark an. Die Nachfrage nach Autos allgemein flachte zudem ab. Tesla schaffte es dennoch, mehr zu produzieren. So kam es, dass Tesla-Käuferinnen und -Käufer plötzlich nicht mehr monatelang warten mussten, bis ihre Modelle vor der Tür standen, und sich die Lager füllten. Problematisch ist auch, dass die Konkurrenz immer stärker wird: Interessierte haben mittlerweile eine viel grössere Auswahl an elektrischen Alternativen – auch von Volkswagen oder dem chinesischen Hersteller BYD gibt es brauchbare und verfügbare E-Modelle.

Musk fährt eine Dumpingstrategie

Für Investorinnen und Investoren stellt sich nun die Frage, ob der Tiefpunkt erreicht ist und die Bewertung wieder nach oben gehen wird – oder ob der Börsenwert auf Normalmass schrumpft. Nach dem grossen Absturz hatte sich die Aktie in den letzten Wochen wieder leicht gefangen. Analysten sehen den fairen Wert einer Tesla-Aktie nach Veröffentlichung der Jahreszahlen im Schnitt bei unter 190 Dollar. Das ist deutlich höher als heute, aber deutlich niedriger als zu der Zeit, als Tesla an der Börse so viel wert war wie die zwölf grössten Autohersteller zusammengenommen. Nach Veröffentlichung der Zahlen stieg der Kurs im nachbörslichen Handel um zwischenzeitlich fünf Prozent.

Die Argumente für eine Tesla-Erzählung mit Happy End liegen einerseits im makroökonomischen Umfeld: Bleibt eine schwere Wirtschaftskrise aus, kaufen Menschen weiter Autos. Die Zentralbanken werden die Zinsen nicht weiter anheben, vielleicht sogar senken. Dazu kommen Subventionen für E-Autos in den USA. All das hilft Tesla. Optimisten glauben Musk und Tesla ausserdem, dass autonomes Fahren in nicht mehr allzu weit entfernter Zukunft möglich sein wird, und hoffen auf neue Käuferschichten durch den Cybertruck. Auch die kostengünstige Produktion ist für Analysten ein Faktor, der die Kursentwicklung eher stützt.

Es gibt allerdings auch genügend Argumente, die gegen eine allzu rosige Zukunft sprechen. Nach einem neuen Bericht der Financial Times hat das Unternehmen seine Preise deutlich gesenkt. Sowohl in Europa als auch den USA seien die Fahrzeuge zum Teil um ein Fünftel billiger geworden. Potenzielle Kunden in Deutschland fanden zuletzt Werbebotschaften in ihren Mail-Postfächern, wonach das Unternehmen auch hier Rabatte anbietet. In China rabattiert Tesla seine Fahrzeuge ebenfalls, zum Unmut von Kundinnen und Kunden, die noch zu höheren Preisen eingekauft hatten.

Branchenexperten wie Ferdinand Dudenhöffer sehen in der Rabattschlacht grosse Risiken. «Elon Musk fährt jetzt eine Dumpingstrategie», sagt der Direktor des Duisburger Center for Automotive Research. «Er versucht, andere aus dem Markt zu drängen, weil er zu günstigeren Kosten produzieren kann.» Langfristig werde das die hohen Margen schmälern. Musk sei deshalb verdammt zum Wachstum, sagt Dudenhöffer. Sein Ausblick: «Das vergangene Jahr war ein gutes Jahr für Tesla. Kritisch sind eher die nächsten zehn Jahre.»

Und Musk selbst? Der Tesla-Chef gab sich im Gespräch mit Investoren nach der Veröffentlichung der Zahlen optimistisch. Im Januar seien Bestellungen eingegangen, die deutlich über dem lägen, was gerade in seinen Gigafactorys gefertigt werden könne. «Wir denken, dass die Nachfrage gut bleiben wird, trotz eines wahrscheinlichen Rückgangs im gesamten Automobilmarkt», sagte Musk. Es gebe noch eine «grosse Zahl an Menschen, die ein Tesla-Fahrzeug kaufen wollen, es sich aber nicht leisten können».

Wie sich die Aktie tatsächlich entwickelt, hängt davon ab, welche Story die Investoren glauben wollen. Ist Tesla im Kern ein Technologieunternehmen, das mit niedrigen Kosten extrem viele Autos verkauft? Dann ist der aktuelle Kurs zu niedrig. Ist das Unternehmen nur ein weiterer Hersteller von Kraftfahrzeugen, der sich im Wettbewerb um Marktanteile mit der wachsenden Konkurrenz zu Tode rabattiert? Dann könnte beim Kurs sogar noch Luft nach unten sein. Ob die optimistische oder die pessimistische Geschichte für sie glaubhafter ist, darüber entscheidet auch das Bild, das Anlegerinnen und Anleger vom Vorstandsvorsitzenden haben: Sehen sie in Elon Musk den Heilsbringer der Autobranche? Oder einen Hallodri, dem nicht zu trauen ist? Im Interview mit dem US-Fernsehsender CNBC brachte es der New Yorker Finanzprofessor Aswath Damodaran auf den Punkt: «Sie kaufen nicht länger ein Unternehmen, sondern einen Menschen.»

Dieser Artikel wurde zuerst auf Zeit Online veröffentlicht. Watson hat eventuell Überschriften und Zwischenüberschriften verändert. Hier geht’s zum Original.