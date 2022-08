Tesla nimmt keine Bestellungen für eines seiner Top-Modelle mehr entgegen

Tesla nimmt in Nordamerika keine Bestellungen mehr für das Model 3 Long Range entgegen. Die Begründung von Elon Musk erscheint jedoch nicht ganz schlüssig.

Nicole Sagener / t-online

Der Tesla Model 3 Long Range Bild: AP

Ein Artikel von

Bereits vor einigen Monaten hatte Konzernchef Elon Musk gewarnt: Aufgrund der «lächerlichen» Nachfrage werde Tesla keine Bestellungen mehr für einige Fahrzeuge annehmen. Nun hat sich seine Vorhersage bewahrheitet: Der US-amerikanische Autohersteller nimmt vorerst sowohl in Kanada als auch in den USA keine Bestellungen mehr für das Model 3 Long Range an.

Die mittlere Variante wird auf der Bestell-Website für Nordamerika zwar noch angezeigt, ist aber nicht mehr anklickbar. Verfügbar sind aktuell nur noch die Basis- oder Performance-Version. Dort heisst es, Bestellungen für «Long Range» würden im Jahr 2023 wieder aufgenommen. Zuvor war die geschätzte Lieferzeit der Variante zwischen November 2022 und Januar 2023 angegeben worden.

Auf Twitter begründete Elon Musk den Schritt mit der zu langen Warteliste. Model 3 Long Range sei erst wieder im Angebot, wenn die Produktion hochgefahren werde.

Das Branchenmagazin «Teslamag» wertet den Schritt jedoch als überraschend. Denn im Bestell-Konfigurator würden die geschätzten Lieferzeiten für Teslas Model Y demnach zu einem noch späteren Zeitpunkt angegeben, als dies beim Model 3 Long Range der Fall war: Die Wartezeiten für das Model Y würden teilweise bis Juli 2023 reichen. Die Bestellung ist allerdings weiterhin möglich, im Gegensatz zur mittleren Variante beim Model 3.

Laut «Teslamag» sei diese in China bereits vor einem Jahr aus dem Angebot genommen worden. Die Variante kann dort weiterhin nicht bestellt werden.