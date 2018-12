Wirtschaft

International

Jenner, Jordan, Oprah: Die reichsten Promis der USA



Das sind die reichsten Promis der USA – und daher kommt ihr Imperium

Imke Gerriets / watson.de

Wie reich sind die US-Promis wirklich? Diese Frage hat jetzt das Wirtschaftsmagazin Forbes beantwortet. Herausgekommen ist eine Top Ten mit erstaunlichem Vermögen, das die Stars aus dem Sport- und Show-Biz angehäuft haben. Ein Newcomer schafft es erstmals in die Super-Liste der superreichen VIPs.

Insgesamt kommen die zehn reichsten Prominenten auf ein Vermögen von 18,7 Milliarden Dollar (rund 18,5 Milliarden Franken). Übrigens: Dies ist mehr als das BIP von Island. Und eins steht noch fest: Seit der jährlichen Ermittlung von «Forbes» gab es noch nie ein Vermögen, das so hoch war. Im letzten Jahr schafften es die Promis auf 18 Milliarden Dollar (rund 17,8 Milliarden Franken). Hier seht ihr, warum die Elite der US-Promis im Geld schwimmt und welcher Star es locker auf das Siegertreppchen schafft.

10. Platz: James Patterson

Bild: AP/Invision

Auch wenn ihr James Patterson nicht kennt – seine Bücher habt ihr bestimmt schon mal gelesen. Er ist einer der berühmtesten Krimiautoren der Welt. Seine Werke wurden bereits in 40 Sprachen übersetzt und allein über 100 Millionen Mal verkauft. Sein Erfolgsrezept? Die Hauptfigur in seinen Romanen: der Washingtoner Polizeipsychologe Alex Cross und die Inspektorin Lindsay Boxer aus San Francisco. Mit seinen Büchern schafft es der 71-Jährige auf ein Vermögen von 800 Millionen Dollar (rund 792 Millionen Franken) und hat 2010 sogar mehr Exemplare verkauft als Stephen King, Dan Brown und John Grisham zusammen.

9. Platz: Tiger Woods

Bild: EPA/AAP

Er ist nicht nur einer der bestbezahlten Sportler der Welt, sondern auch einer der reichsten US-Promis. Golfprofi Tiger Woods teilt sich mit einem Vermögen von 800 Millionen Dollar (rund 792 Millionen Franken) den Platz mit James Patterson. Zwar hat der 42-Jährige sein letztes Turnier im Jahr 2013 gewonnen, seine 106 Profititel reichen jedoch aus, um immer noch der reichste Golfer überhaupt zu sein. Allein die Preisgelder brachten ihm über 110 Millionen Dollar ein (rund 109 Millionen Franken). Nach Verletzungen und dem einen oder anderen Sex-Skandal feiert Woods derzeit sein Comeback auf dem Rasen. Und das läuft sehr erfolgreich, wie die Zahlen zeigen.

8. Platz: Diddy

Bild: Willy Sanjuan/Invision/AP/Invision

Rapper Diddy erklimmt mit 820 Millionen Dollar (rund 812 Millionen Franken) den achten Platz. Doch Sean Combs, wie der 49-Jährige bürgerlich heisst, ist nicht nur Musiker, sondern vor allem Musikproduzent, Modedesigner und Unternehmer. 1993 gründete er bereits sein eigenes Plattenlabel Bad Boy Records. Grössen wie Lil'Kim oder The Notorious B.I.G. standen bei ihm unter Vertrag. 1998 gründete Diddy die Modelinie Sean John. Darüber hinaus investierte der Rapper in die Tequila-Marke DeLeon und in einen TV-Sender. Auf der Liste der reichsten Hip-Hopper landet er übrigens auf dem zweiten Platz – hinter Jay-Z.

7. Platz: David Copperfield

Bild: AP/AP

Diesen Platz hat sich David Copperfield mit einigen Tricks und Täuschungen gesichert. Der Ex von Claudia Schiffer gilt bis heute als derjenige, der die Freiheitsstatue verschwinden liess, und als erfolgreichster Zauberkünstler der Welt. Der 62-Jährige schaffte im TV in den 1970er Jahren seinen grossen Durchbruch. Heutzutage zeigt der Magier besonders in Las Vegas seine verblüffendsten Tricks. Und was macht Copperfield mit dem ganzen Geld? Er kaufte sich einfach mal elf Privatinseln auf den Bahamas und ganz bodenständig eine Villa in Las Vegas für 17,5 Millionen Dollar (rund 17,3 Millionen Franken).

5. Platz: Jay-Z

Bild: EPA/EPA FILES

Der Rapper erwirtschaftet sein Vermögen schon lange nicht mehr nur durch Musik, trotz dessen er in diesem Jahr als erfolgreichster Hip-Hopper die Top-Ten-Liste angeführt hat. Jay-Z hat im Gegensatz zum letzten Jahr 90 Millionen Dollar (rund 78,9 Millionen Euro) mehr verdient und landet mit einem Vermögen von 900 Millionen Dollar (rund 892 Millionen Franken) auf dem fünften Platz. Doch woher stammen die ganzen Dollars?

Am meisten von Investitionen in Champagner Armand de Brignac und D'Ussé Cognac, das Modelabel Rocawear sowie von seinem Musiklabel Roc Nation und dem Streaming-Dienst Tidal. Übrigens Anfang 2017 hat Tidal 33 % des Unternehmens an den Mobilfunkanbieter Sprint verkauft. Der Deal hat sich besonders für Jay-Z gelohnt: 200 Millionen Dollar (rund 198 Millionen Franken) wurden mehr in die Kassen gespült.

5. Platz: Kylie Jenner

Bild: Rich Fury/Invision/AP/Invision

Kylie Jenner ist erst 21 Jahre alt und landet dennoch auf dem fünften Platz der erfolgreichsten US-Promis überhaupt. Somit hat sie genauso wie Jay-Z ein Vermögen von 900 Millionen Dollar umgesetzt. Jenner ist zum ersten Mal in dieser «Forbes»-Liste vertreten und auf dem besten Weg, die jüngste Selfmade-Milliardärin zu werden. Zur Erinnerung: Mark Zuckerberg schaffte dies mit 23 Jahren. Doch woher stammt ihr ganzes Geld?

Durch die Reality-Show «Keeping Up with the Kardashians» wohl kaum, sondern durch ihre eigene Beauty-Linie Kylie Cosmetics. Die 21-Jährige gründete vor zwei Jahren die Firma für die Vertreibung von Make-up-Produkten. Über 630 Millionen Dollar (rund 624 Millionen Franken) hat sie durch die Firma umgesetzt, Tendenz steigend. Besonders mittels Instagram setzt Jenner gezielt Werbung ein, so dass ihre Fans direkt über die neuesten Produkte informiert werden.

4. Platz: Michael Jordan

Bild: Panoramic

Der ehemalige Basketballer lebt noch mehr als gut von seinen Sporterfolgen in der Profiliga NBA. Er gilt bis heute als einer der besten Spieler überhaupt. Michael Jordan knackt die Milliarde und landet mit 1,7 Milliarden Dollar (rund 1,68 Milliarden Franken) auf dem vierten Platz. Von 1984 bis 2003 spielte er bei den Chicago Bulls und dann bei den Washington Wizards. Sein Vermögen wird darüber hinaus durch die Firma Jordan Brand generiert, die Mehrheitsanteile am NBA-Klub Charlotte Bobcats hat, sowie durch den Sponsor Nike, mit dem der 55-Jährige einen der erfolgreichsten Schuhe überhaupt kreierte. Mit Jordan Brand und Nike hat der Ex-Sportler über eine Milliarde Dollar (rund 991 Millionen Franken) umgesetzt.

3. Platz: Oprah Winfrey

Bild: AP/Invision

An ihr kommt so schnell keiner vorbei: Oprah Winfrey ist die reichste Frau unter den US-Promis. Mit 2,8 Milliarden Dollar (rund 2,78 Milliarden Franken) sichert sie sich mit deutlichem Vorsprung den dritten Platz. Die Talkshow-Moderatorin ist besonders bekannt durch die «Oprah Winfrey Show», die jedoch nach 25 Jahren 2011 eingestellt wurde. Bis heute zählt die Sendung zu den am längsten ausgestrahlten Talkshows und erreichte täglich bis zu 20 Millionen Zuschauer.

Ihr Vermögen stammt allerdings nicht nur von ihren TV-Shows, sondern besonders von ihrer Produktionsfirma HARPO und ihrem eigenen Pay-TV-Sender OWN. Die 64-Jährige hat 2015 für 10 % Anteile an Weight Watchers erworben – für insgesamt 42 Millionen Dollar.

2. Platz: Steven Spielberg

Bild: AP/USC

Bis heute ist er der erfolgreichste Film-Regisseur überhaupt und tritt besonders als Produzent in Erscheinung. Steven Spielberg hat ein Vermögen von 3,7 Milliarden Dollar (rund 3,6 Milliarden Franken). Das Vermögen stammt aus seiner beeindruckenden Filmkarriere. Diese Kassen-Schlager dürften an fast keinem vorbeigegangen sein: «Jurassic Park», «Der weisse Hai», «Schindlers Liste» und «E. T. – Der Ausserirdische». Mit drei Oscars wurde der 72-Jährige bereits ausgezeichnet. Spielberg soll im Jahr über 150 Millionen Dollar (rund 148 Millionen Franken) einnehmen. Mit seinem Geld hat er nicht nur eine eigene Insel in der Nähe von Portugal gekauft, sondern besitzt natürlich auch einen Privatjet. Übrigens: Der Regisseur ist ein Riesen-Fan von Videospielen und hat sogar mit dem Hersteller Electronic Arts Computerspiele entwickelt.

1. Platz: George Lucas

Bild: AP/AP

Neben George Lucas muss sich selbst Regisseur Steven Spielberg geschlagen geben. Mit 5,4 Milliarden Dollar (rund 5,3 Milliarden Franken) landet der Erfinder von «Star Wars» auf dem Siegertreppchen der reichsten Promis der USA. Der 74-jährige Produzent und Regisseur verkaufte 2012 für 4,1 Milliarden Dollar (rund 3,6 Milliarden Euro) seine Produktionsfirma Lucasfilm an Disney. 2015 waren die Fans begeistert, denn in diesem Jahr wurde endlich der siebte Teil von Star Wars gezeigt. Die Regie führte allerdings J. J. Abrams.

