wechselnd bewölkt19°
DE | FR
burger
Wirtschaft
International

Ölpreise auf hohem Niveau im Rückwärtsgang

Erdöl
Zum Wochenstart stehen die Ölpreise weiter unter Druck.Bild: Shutterstock

Ölpreise auf hohem Niveau im Rückwärtsgang

21.09.2026, 12:4921.09.2026, 12:49

Die Ölpreise haben zum Wochenstart den vierten Handelstag in Folge nachgegeben. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee zur Lieferung im November verlor am Montagmorgen zuletzt 1,75 Prozent auf 102.05 US-Dollar. Marktteilnehmer haben weiterhin die diplomatischen Bemühungen um ein Ende des Kriegs zwischen den USA und dem Iran im Blick.

Im Jemen gehen die schweren Kämpfe zwischen der Huthi-Miliz und Truppen der international anerkannten Regierung weiter. In den USA hat US-Präsident Donald Trump unterdessen das vom Parlament verabschiedete Gesetz mit neuen weitreichenden Sanktionen gegen Russland unterzeichnet.

Neben direkten Strafmassnahmen gegen russische Politiker und Firmen sieht das Paket Sanktionen gegen russische Öl- und Gas-Exporte vor, mit denen Moskau seinen Angriffskrieg finanziert.

Mögliches Treffen zwischen Trump und iranischem Präsidenten

Trump sagte dem Fernsehsender «Fox News» am Wochenende, er sei «wahrscheinlich» zu einem Treffen mit seinem iranischen Amtskollegen Massud Peseschkian am Rande der UN-Generalversammlung in New York in dieser Woche bereit.

Trump wird zudem mit Chinas Staatschef Xi Jinping zu einem Gipfeltreffen zusammenkommen und könnte sich mit Vertretern von Staaten am Persischen Golf treffen.

Nach Unterbruch: Schweizer Ölversorgung wieder sichergestellt
Nach Unterbruch: Schweizer Ölversorgung wieder sichergestellt

«Der Markt geht von einer Phase mit einer sich verschlechternden Versorgungslage in eine Phase über, in der das Schlimmste der Verknappung möglicherweise vorüber ist», sagte Xuyi Zhao, leitende Ölanalystin bei Guotai Junan Futures, der Nachrichtenagentur Bloomberg.

Der Brent-Preis dürfte sich ihrer Einschätzung zufolge dennoch um die Marke von 100 US-Dollar einpendeln, da die Voraussetzungen für einen anhaltenden Abwärtstrend noch nicht gegeben seien. (sda/awp/dpa)

Das könnte dich auch interessieren:

Diesel ist in der Schweiz so teuer wie noch nie – das Wichtigste in 4 Punkten
Diesel ist in der Schweiz so teuer wie noch nie – das Wichtigste in 4 Punkten
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Machtkampf im Jemen
1 / 20
Machtkampf im Jemen
Ein Widerstandskämpfer, loyal zu Präsident Abed Rabbo Mansur Hadi, besetzt ein Luftabwehrgeschütz.
quelle: x80002 / stringer
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Fischerboot kollidiert mit Frachtschiff
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Putins Kremlpartei zur Wahlsiegerin erklärt – die Details in 6 Punkten
Die für Moskaus Angriffskrieg gegen die Ukraine massgebliche Kremlpartei Geeintes Russland hat bei der Parlamentswahl ihre bisherige Zweidrittelmehrheit in der Staatsduma massiv ausgebaut. Laut Daten der zentralen Wahlkommission in Moskau kommt die seit mehr als 20 Jahren regierende Partei wohl auf voraussichtlich 355 Mandate – rund 20 mehr als bisher. Es ist das höchste Ergebnis ihrer Geschichte. Die Duma hat insgesamt 450 Sitze.
Zur Story