Musk gründet Firma für künstliche Intelligenz

Mehr «Wirtschaft»

Tech-Milliardär Elon Musk will beim aktuellen Hype rund um künstliche Intelligenz (KI) mitmischen. Der Twitter-Besitzer und Chef des Elektroautobauers Tesla hat in Nevada eine Firma mit dem Namen X.AI gegründet.

Dies geht aus einer Unternehmensdatenbank des US-Bundesstaates hervor. Als Verantwortliche sind Musk und sein Stabschef Jared Birchall aufgeführt.

Bild: keystone

Über das bereits am 9. März registrierte Unternehmen hatte in der Nacht zum Samstag das «Wall Street Journal» berichtet. Schon in den vergangenen Tagen häuften sich Hinweise auf Musks verstärkte Aktivität bei künstlicher Intelligenz. So berichtete die «Financial Times» am Freitag, dass er bereits Investoren für eine neue KI-Firma gefunden habe.

Die Website «Business Insider» schrieb, er habe tausende Grafikkarten des Anbieters Nvidia kaufen lassen. Die Technik wird oft für Anwendungen auf Basis künstlicher Intelligenz eingesetzt. Musk spielte das jüngst in einer Interview herunter: Alle kauften gerade viele Grafikkarten. (sda/dpa)