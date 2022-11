Wie Binance-Chef Zhao die Kryptobranche retten will – und dabei primär an sich denkt

Changpeng Zhao hat die Kryptowelt in die Krise gestürzt. Jetzt inszeniert sich der Binance-Gründer als Retter – und hat dabei vor allem sich selbst im Sinn.

Jan Guldner / Zeit Online

Ein Artikel von

Der Mann, der vor gut einer Woche mit wenigen Tweets die Kryptobranche in Brand gesteckt hat, versucht sie nun auf dieselbe Weise zu beruhigen: mit Bekanntmachungen auf Twitter. Alles begann damit, dass Changpeng Zhao, Chef und Gründer von Binance, der grössten Kryptobörse der Welt, und mit einem Vermögen von rund 17 Milliarden Dollar auch der reichste Vertreter der Kryptobranche, am 6. November Folgendes ankündigte: Er werde, so Zhao, seine Reserven der von einem der grössten Handelsplätze FTX herausgegebenen Währung FTT verkaufen. Vorausgegangen war der Bericht eines Branchenportals, in dem Teile der wackligen Bilanz des zu FTX gehörenden Fonds Alameda Research veröffentlicht wurden.

Im Juli feierte Changpeng Zhao den fünften Geburtstag seiner Kryptobörse Binance. Heute kämpft er um das Überleben der gesamten Industrie. Bild: www.imago-images.de

Dass Zhao, auch CZ genannt, die Nachrichten über FTX und Alameda so ernst nahm, liess auch andere Investorinnen und Anleger zweifeln. Die Folgen: ein beispielloser Kollaps verschiedener digitaler Währungen, unter anderem auch des Bitcoins, und die Insolvenz von FTX.

Doch eben jener Changpeng Zhao, der die Branche erst in den Ruin getrieben hat, scheint die Katastrophe nun unbeschadet zu überstehen. Mehr noch: Er inszeniert sich als Retter in der Not. Erst schlägt er dem FTX-Gründer Sam Bankman-Fried vor, sein Unternehmen könne die Pleitebörse übernehmen. Nach einem Blick in die offenbar desaströse FTX-Bilanz blies CZ die Übernahme jedoch ab.

Jetzt will er nicht nur ein Unternehmen schützen – sondern gleich die ganze Branche. Um «negative Kaskadeneffekte» der FTX-Pleite zu reduzieren, erschaffe Binance einen Fonds, um Kryptoprojekten zu helfen, die eigentlich solide seien, aber denen gerade flüssige Mittel fehlten, schrieb er auf Twitter.

Vom Burgerbrater zum Milliardär

Mit wie viel Kapital der Fonds ausgestattet sein wird, ist noch nicht bekannt. In einer Livefragerunde erklärte CZ am Montag auf Twitter, es hätten sich nach seiner Ankündigung bereits «vier oder fünf andere Fonds gemeldet, die uns unterstützen wollen». Ein paar Players in der Branche hätten noch «gesunde Barreserven», sagte Zhao, «wir sind einer davon».

Aktuell befinde man sich in einer «Phase der Reinigung» mit grossen Unsicherheiten, so der Binance-Gründer, aber: «Wer diese schwierige Zeit übersteht, wird viel stärker sein.» Sein Kalkül ist klar: Schafft er es, die Krise einzudämmen, ist die Wahrscheinlichkeit grösser, dass auch sein Unternehmen überlebt.

Sein Rettungsschirm für die Kryptoindustrie ist der vorerst letzte Schritt des heute 45-jährigen CZ an die Spitze der Branche. Die Anfänge von Zhaos Karriere kann man in einer Kurzbiografie nachlesen, die Binance selbst veröffentlicht hat. Es ist eine klassische Aufstiegserzählung, nur dass sie, wie in der Kryptowelt üblich, im Zeitraffer verläuft: In China geboren, nach Kanada ausgewandert, dort mit verschiedenen Nebenjobs (klar, auch mit Burgerbraten bei McDonald’s) die Familie unterstützt und schliesslich einen Informatik-Abschluss der McGill University in Montreal geschafft.

CZ zog nach dem Studium zunächst nach Tokio, wo er für die Börse Software entwickelte, dann nach Shanghai. Dort hörte er bei einer Pokerrunde mit Unternehmern und Investoren im Jahr 2013 zum ersten Mal von der wichtigsten Kryptowährung Bitcoin, wie er kürzlich auf der Finance-Forward-Conference erzählte.

Er verkaufte sein Apartment, steckte sein Vermögen in Bitcoin und suchte Arbeit in der Kryptobranche, erst beim Dienstleister Blockchain.info, dann als Technologiechef beim damals noch chinesischen Marktplatz okcoin.

Im Jahr 2017 entschied er sich, eine eigene Börse zu gründen: Binance entstand durch ein sogenanntes initial coin offering, bei dem CZ insgesamt 15 Millionen Dollar an Kapital einwarb. 180 Tage später, so geht der Gründungsmythos zu Ende, war Zhaos Unternehmen Marktführer unter den Kryptomarktplätzen – und der Gründer einer der mächtigsten Männer der Szene.

Ende 2019 kreuzten sich dann die Wege von Zhao und Sam Bankman-Fried, genannt SBF. SBF, ein MIT-Absolvent mit einer Vorliebe für Shorts und T-Shirts, war der aufstrebende Popstar der Szene und wollte mit FTX einen Handelsplatz für Kryptowährungen aufbauen. Zhao unterstützte SBF bei der Gründung auch mit eigenem Kapital – Binance bekam dafür Anteile und eine Menge der FTX-eigenen Währung FTT.

Zwei Jahre später verkaufte Binance die Anteile wieder. CZ und SBF trennten sich im Guten, nachdem grosse Venture-Capital-Fonds bei FTX eingestiegen waren. Danach wurde immer wieder über Meinungsverschiedenheiten der beiden berichtet. Streitpunkt war vor allem die staatliche Regulierung des Kryptomarktes, die SBF auch durch aktives Lobbying in Washington vorantrieb.

Hauptsitz auf den Cayman Islands

Zhao selbst hat einer Recherche der Nachrichtenagentur Reuters zufolge zumindest ein gespaltenes Verhältnis zu Regulierung und unternehmerischer Transparenz. In mehr als 70 Ländern hat Binance demnach Gesellschaften gegründet, zwischenzeitlich untersagte CZ seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch preiszugeben, von wo genau und für wen sie arbeiteten. Reuters berichtete ausserdem, dass Kriminelle Binance zur Geldwäsche genutzt hätten, das US-Justizministerium ermittle. Dem widersprach Zhao.

Währenddessen versuchte er, sein eigenes Geschäft schrittweise unabhängiger zu machen von den Turbulenzen des Kryptomarktes. Der Handel mit digitalen Währungen macht den grössten Teil des Umsatzes von Binance aus. Das Unternehmen, dessen Hauptsitz auf den Cayman Islands registriert ist, beteiligte sich unter CZs Führung aber immer wieder an Firmen mit einem Geschäftsmodell ausserhalb der Kryptosphäre, etwa dem Medienunternehmen Forbes. Der Financial Times sagte er, sein Ziel sei dabei nicht, Binance zu einem Konglomerat zu formen – sondern «die Kryptoindustrie zu vergrössern». Nicht alle seine Investments sind aber so durchdacht: Im Mai sagte er der Financial Times, dass er Elon Musks Versuch, Twitter zu übernehmen, mit 500 Millionen Dollar unterstützt. «Das ist mehr ein Blankoscheck», sagte CZ, was Musk im Detail vorhabe, wisse er nicht.

«Wir haben in der vergangenen Woche gesehen, wie verrückt die Dinge geworden sind. Wir brauchen Regulierung, wir müssen das richtig machen, wir müssen das auf solide Beine stellen» Changpeng Zhao

Der Erwachsene im Raum

Seit mindestens einer Woche zeigt sich Zhao, der nach eigenen Angaben vor allem in Dubai und Paris lebt, geläutert. Während die Kryptowelt zusammenbricht, während bei der Konkurrenz von Crypto.com 400 Millionen Dollar kurzzeitig verschwinden, Berichte über FTX zum einen nahelegen, dass die Börse gehackt wurde, zum anderen offenbaren, dass die Führungsriege zusammengelebt und in unterschiedlichen Konstellationen in romantischen Beziehungen involviert war – während alldem gibt CZ den von Vernunft geleiteten Erwachsenen in einem Raum voller Halbstarker.

Wie zum Beweis trat er gerade im Rahmen des G20-Gipfels vor den Staats- und Regierungschefs der grössten Industriestaaten und Schwellenländer auf. «Wir haben in der vergangenen Woche gesehen, wie verrückt die Dinge geworden sind. Wir brauchen Regulierung, wir müssen das richtig machen, wir müssen das auf solide Beine stellen», sagte Zhao bei dem Treffen auf Bali.

Jetzt auf

Ob CZ mit seinem Rettungsschirm und weiterer Regulierung die angeschlagene Branche, sich selbst und sein Unternehmen retten wird, bleibt abzuwarten. Einen Kampf hat er allerdings schon für sich entschieden. Den gegen seinen einstigen Geschäftspartner Sam Bankman-Fried. Wie SBF diesen Kampf erlebt hat, dürfte bald in einem neuen Buch des Pop-Finanzautors Michael Lewis nachzulesen sein. Einem Bericht zufolge vergleicht Lewis Bankman-Fried darin mit Luke Skywalker, dem Held des Star-Wars-Universums. Changpeng Zhao wiederum sei der Darth Vader der Kryptowelt, der Bösewicht und Handlanger des Imperiums.

Bankman-Fried selbst äusserte sich auf Twitter dagegen verhältnismässig diplomatisch: Irgendwann werde er sich noch mal über einen «gewissen Sparringspartner» äussern, schrieb er. Aber noch wolle er nicht im Glashaus sitzend mit Steinen werfen. Bis dahin belässt er es bei: «Gut gespielt, du hast gewonnen.»

Dieser Artikel wurde zuerst auf Zeit Online veröffentlicht. Watson hat eventuell Überschriften und Zwischenüberschriften verändert. Hier geht’s zum Original.