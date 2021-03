Über 4 Milliarden Gewinn: Porsche läufts auch in Corona-Krise sehr gut

Erste Parkhäuser in Deutschland verbieten E-Autos – das steckt dahinter

Keine Zufahrt fürs Elektroauto: Ein Parkhaus in Kulmbach (Bayern) verwehrt Elektroautos die Zufahrt. Es ist nicht das erste. Was steckt dahinter?

200'000 Euro Schaden und eine monatelange Sanierung: So lautet die Bilanz eines Brands in einem deutschen Parkhaus. Im vergangenen September ging in Kulmbach (Bayern) ein Auto in Flammen auf. Nun öffnet das Parkhaus wieder seine Schranken – allerdings nicht für Autos mit einem Elektro- oder Hybridantrieb. Für sie gilt jetzt ein Einfahrverbot.

Interessant: Das Auto, das Feuer fing, hatte einen herkömmlichen Verbrennungsmotor und nicht etwa einen Elektro- oder Hybridantrieb.

300 Kilometer weiter, im …