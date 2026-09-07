Jaguar Land Rover streicht 4000 Stellen

Angesichts der Absatzkrise hat der britische Autobauer Jaguar Land Rover ein umfangreiches Sparpaket angekündigt.

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4000 Jobs sollen in den kommenden zwei Jahren wegfallen, wie das Unternehmen am Montag laut der Nachrichtenagentur PA mitteilte.

Auch die britische Marke Jaguar Land Rover baut Stellen ab. Bild: keystone

Insgesamt will der Autohersteller durch die Massnahmen etwa 1,7 Milliarden Pfund (umgerechnet 1,87 Milliarden Franken) einsparen. Jaguar Land Rover ist der grösste Fahrzeughersteller Grossbritanniens. Weltweit beschäftigt das Unternehmen der BBC zufolge etwa 43'000 Mitarbeiter, die meisten davon in Grossbritannien.

«Die Automobilindustrie steht vor erheblichen Herausforderungen, darunter der technologische Wandel inmitten eines intensiven Wettbewerbs und anhaltender geopolitischer Unsicherheit», teilte Unternehmenschef P.B. Balaji laut PA mit.

Wie viele andere europäische Autobauer kämpft das Unternehmen unter anderem mit steigenden Kosten, sinkenden Verkaufszahlen und einer stärker werdenden Konkurrenz etwa aus China. Im vergangenen Jahr verursachte zudem ein massiver Cyberangriff auf Jaguar Land Rover Verluste in Milliardenhöhe. (sda/awp/dpa)