Wirtschaft

Kommentar

Dank Trump: Hollywoods Polit-Thriller-Show wird Realität



Bild: shutterstock.com/watson

Dank Trump: Hollywoods Polit-Thriller-Horror-Show wird Realität

Ein anonymer Gastkommentar in der «New York Times» macht klar: Im Weissen Haus sitzt ein Irrer, der die USA in die schlimmste Krise seit Menschengedenken gestürzt hat.

Im Polit-Thriller «The Manchurian Candidate» versucht eine ehrgeizige Mutter, ihren Sohn mit Hilfe von mächtigen Geldgebern ins Präsidentenamt zu hieven. Der Plot scheitert im letzten Moment. Im Streifen «Sieben Tage im Mai» wollen US-Militärs den Präsidenten stürzen, weil dieser einen Abrüstungsvertrag für Atomwaffen unterzeichnen will.

Polit-Thriller dieser Art gibt es wie Sand am Meer. Hollywood liebt es, uns zunächst zu erschrecken, um dann diesen Schrecken in einem Happy End aufzulösen. Nun aber wird die Fiktion von der Realität eingeholt. Gestern hat die «New York Times» einen Gastkommentar eines ranghohen Mitglieds der amerikanischen Regierung veröffentlicht. Es liest sich wie ein Drehbuch zu einem Polit-Thriller.

Hier ein paar Kernaussagen:

«Die Wurzel des Problems liegt in der Amoralität des Präsidenten.»

«Der Führungsstil des Präsidenten ist impulsiv, feindselig, kleinlich und ineffektiv.»

«Wir tun, was wir können, um die Regierung auf dem rechten Weg zu halten, bis es vorbei ist – auf die eine oder andere Art.»

Der anonyme Schreiber gibt sich als konservativer Republikaner zu erkennen. Als sein Vorbild bezeichnet er den kürzlich verstorbenen Senator John McCain. Und er ist nicht allein: «In der Regierung gibt es eine heimliche Widerstandsgruppe von Menschen, die beschlossen haben, die Interessen des Landes an erster Stelle zu setzen», heisst es am Ende des Kommentars.

Bild: EPA/The Washington Post POOL

In den USA hat dieser Kommentar eingeschlagen wie eine Bombe. Nicht weil er etwas Neues enthüllt hätte, sondern weil er bestätigt, was alle schon wussten: Die Regierung von Donald Trump ist chaotisch, unfähig und korrupt.

«Wir alle haben das vom ersten Tag an gewusst», erklärt etwa der republikanische Senator Bob Corker. «Deshalb müssen wir alle fähigen Leute dazu ermuntern, im Umfeld des Präsidenten zu bleiben.» Corker tritt nicht mehr zur Wiederwahl an.

Gleichzeitig ist die Enthüllung erschreckend. Der Historiker Douglas Brinkley stellt in der «Washington Post» fest: «Dass jemand aus dem Inneren des Weissen Hauses erklärt, es gebe eine Widerstandsgruppe, die verhindern will, dass der Präsident irrationale und gefährliche Dinge tut, ist unglaublich.»

Bild: AP/AP

Unglaublich, aber wahr. Tags zuvor hat Bob Woodward in einem Vorabdruck seines Buches «Fear» Gleiches berichtet. So hat etwa Trumps ehemaliger Wirtschaftsberater Gary Cohn einen Brief vom Pult im Oval Office entfernt, um einen Handelskrieg mit Südkorea zu verhindern. Verteidigungsminister Jim Mattis hat derweil den Befehl, den syrischen Präsidenten Assad zu ermorden, schlicht ignoriert.

Seit der Kommentar veröffentlicht worden ist, wird wild über den anonymen Verfasser spekuliert. Es handelt sich auf jeden Fall um eine hochrangige Persönlichkeit, wahrscheinlich aus dem Aussenministerium oder dem Sicherheitsbereich. Einem Handelsattaché in der Schweiz oder einem CIA-Bürochef in Chile hätte die «New York Times» niemals Anonymität gewährt.

Als mögliche Kandidaten werden UN-Botschafterin Nikki Haley, Aussenminister Mike Pompeo oder Sicherheitschef Dan Coats genannt. Selbst Mike Pence steht auf der Liste der Verdächtigen, weil im Kommentar der Begriff «lodestar» (Leitstern) vorkommt, ein Ausdruck, den der Vize gerne verwendet.

Bild: AP/MSNBC

Zuerst das Begräbnis von John McCain als Anti-Veranstaltung zu Donald Trump. Dann das Buch von Woodward und jetzt der anonyme Kommentar in der «New York Times»: Die Amerikaner reagieren mit einer Mischung aus Schock und Ungläubigkeit. Typisch die Aussage von Rachel Maddow, der Starmoderatorin des TV-Senders MSNBC: «Es fühlt sich an wie das Ende von etwas, nur weiss ich nicht, was nun passieren wird.»

Trump selbst tobt und dementiert. Alles seien Fake News der «failing ‹New York Times›». Getweetet hat er «TREASON». Gleichzeitig verlangt er ultimativ, dass im Namen der nationalen Sicherheit die Identität des Schreibers umgehend bekannt gegeben wird.

Seine Gegner diskutieren derweil erneut über den 25. Zusatz der Verfassung. Dort wird festgehalten, dass ein Präsident gestürzt werden kann, wenn er nicht mehr in der Lage ist, sein Amt auszuführen. Klar ist: Die Situation ist unhaltbar geworden ist und muss bereinigt werden. «Auf die eine Art oder die andere», wie der anonyme Kommentator warnt.

«Schuldig» – Mit Licht und Worten gegen Trump Video: srf

Abonniere unseren Daily Newsletter

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare