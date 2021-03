Adidas bläst nach den Corona-Verlusten zur Aufholjagd

Wollen Coop, Migros oder Fenaco den Valora-Konzern übernehmen? Eine Bank heizt Gerüchte an

Valora leidet unter dem Ausbleiben der Pendler, doch die Standorte des Konzerns sind begehrt. Die Zürcher Kantonalbank kürt ihn nun in einem neuen Bericht zum Übernahmekandidaten – und nennt mögliche Interessenten.

Etwa 2700 Filialen betreibt der Kioskkonzern Valora mit seinen verschiedenen Formaten wie k kiosk, Avec oder Brezelkönig. Die Standorte an Verkehrsknotenpunkten und in Innenstädten garantieren in normalen Zeiten viele Verkäufe an Pendler, doch in der Coronakrise bleiben diese aus. Vergangenes Jahr musste Valora denn auch einen Verlust von 6.2 Millionen Franken verzeichnen, der Umsatz ging um 16.7 Prozent zurück.

Nun heizt die Zürcher Kantonalbank (ZKB) mit einer Analyse zum Retail-Spezialisten …