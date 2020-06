Wirtschaft

Konsum - Detailhandel

Die Migros entsorgt jetzt deinen Plastik-Abfall



Sammelstelle lanciert: Die Migros will deinen Plastik-Abfall entsorgen

Bild: zvg

Die Migros will künftig Plastik sammeln und wiederverwerten. Sie richtet dazu in allen Filialen der Schweiz Plastiksammelstellen ein. Mit dem gesammelten Abfall sollen Verpackungen für die eigenen Produktionsbetriebe der Migros-Industrie hergestellt werden.

Mit dem Plastik-Sammelsack der Migros können Schweizerinnen und Schweizer künftig Plastikabfälle zuhause sammeln und dann an den Rücknahmestellen für Plastikverpackungen in den Migros-Filialen entsorgen. Die Säcke seien in drei Grössen zu Preisen von 90 Rappen bis 2.50 Franken erhältlich, teilte die Migros am Mittwoch mit.

Der «orange Riese» geht mit dem Sammel- und Recyclingprojekt Ende Juni zunächst in der Zentralschweiz an den Start. Verlaufe der Start erfolgreich und stosse das Angebot auf Anklang, dann soll es auf die Genossenschaften Genf, Neuenburg-Freiburg, Waadt und Wallis ausgeweitet werden. Bis im Frühjahr 2021 soll es dann in der gesamten Schweiz Sammelstellen geben.

Beim Wiederverwerten spannt der Detailhändler mit Kunststoffrecyclern zusammen. Das gesammelte Plastikmaterial werde zuerst durch die Firma InnoRecycling der Sortierung zugeführt, heisst es. Anschliessend rezykliere die InnoPlastics AG das sortierte Material und produziere Regranulate, die in Verpackungen der Migros-Industrie Verwendung finden sollen. (sda/awp)

Das Leben von Migros-Gründer Gottlieb Duttweiler

