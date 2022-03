Lange Schlange an der Zürcher Bahnhofstrasse: Die MoonSwatch hat einen weltweiten Hype ausgelöst. bild: twitter

Gigantische Schlangen rund um den Globus – Swatch und Omega landen einen Megahit

Den Uhrenherstellern Omega und Swatch ist ein Coup gelungen. Auf der ganzen Welt stellten sich am Samstag Tausende von Menschen in die Schlange, um eine sogenannte «MoonSwatch» zu ergattern.

Die beiden Schweizer Unternehmen haben sich zusammengetan und eine Kollektion von elf Uhren entworfen. Diese tragen die Namen des Sonnensystems und haben unterschiedliche Farben. Kostenpunkt: 250 Franken. Im Vergleich zu einer herkömmlichen Omega Speedmaster ein Klacks. Diese kostet sonst nämlich mehr als 6000 Franken.

Seit Samstag ist die «MoonSwatch» in den Läden erhältlich. Der Hype, der entstanden ist, dürfte die kühnsten Träume der beiden Hersteller bei weitem übertreffen.

Ein watson-User schreibt: «Heute war eine riiiiesen Schlange beim Swatch Store in Biel 🤯 Ich wollte die MoonSwatch kaufen aber das ist einfach crazy… Viel mehr Leute noch als damals beim iPhone.» Tatsächlich zeigen Videobilder, wie Hunderte Personen in Biel Schlange stehen, um an die Uhr zu kommen.

Doch nicht nur in Biel beim Swatch-Hauptsitz, standen sich Uhrenfans die Füsse in den Bauch. Auch an der Zürcher Bahnhofstrasse bildete sich eine gigantische Schlange.

Einen Mega-Ansturm gab es auch in anderen europäischen Städten. Etwa in Rotterdam ...

... Wien ...

... Paris ...

... London ...

... oder Hamburg.

In Bangkok musste der Verkauf der «MoonSwatch» gar abgebrochen werden. Der Andrang war so gross, dass die Verkäufer Sicherheitsbedenken hatten.

Auch in Singapur kam es zu einer grossen Menschenansammlung beim Verkaufsstart.

Swatch ist vom Hype überwältigt. Auf der Homepage heisst es am Samstag:

Die Lancierung der Bioceramic MoonSwatch Kollektion ist ein unglaublicher Erfolg, der alle Erwartungen übertroffen hat.



Daher weisen wir darauf hin, dass die Uhren in den kommenden Wochen in den ausgewählten Swatch Stores erhältlich sein werden, da es sich nicht um eine limitierte Auflage handelt.



Derzeit müssen wir das Kauflimit auf eine Uhr pro Person beschränken. Wir werden so bald wie möglich wieder zwei Uhren pro Person anbieten.



(cma)