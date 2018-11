Wirtschaft

Leben

Annual Flight Study: So bucht du am billigsten Flugtickets



Warum du nie am Samstag fliegen solltest – und was du beim Buchen noch beachten sollst

Die Menschen in der Schweiz fliegen gerne: Im Juli nutzten mehr als drei Millionen Passagiere den Flughafen Zürich – so viele wie noch nie in einem einzelnen Monat. Doch an welchem Tag und zu welcher Uhrzeit fliegst du am billigsten? Die Antworten liefert die Annual Flight Study, eine jährlich erscheinende Auswertung der Flugsuchmaschine momondo.ch.

Bild: shutterstock.com

Wichtig: Die Angaben gelten für Flüge aus der Schweiz.

Dann solltest du buchen

Grundsätzlich lohnt es sich, Flüge früh zu buchen. Europaflüge sind im Durchschnitt am billigsten, wenn sie 50 Tage vor der Abreise gebucht werden. Am teuersten wird es am Tag des Fluges. Hier liegt eine Ersparnis von durchschnittlich 31 Prozent drin.

Weniger gross ist der Unterschied bei Interkontinentalflügen: Hier liegt die Ersparnis im Schnitt bei 16 Prozent. Sie sind 74 Tage vor der Abreise am billigsten, am teuersten sind sie einen Tag vor dem Flug.

Dann solltest du reisen

Egal ob du innerhalb von Europa oder interkontinental reist: Am teuersten sind die Flüge am Samstag. Auf Europareisen fliegst du an Montagen durchschnittlich am billigsten und sparst dabei 15 Prozent. Nach Amerika oder Asien bietet sich der Dienstag an: Dort liegt die Ersparnis bei rund 10 Prozent.

32 Bilder der allerbesten Stewardessen-Uniformen EVER

Deshalb solltest du ausschlafen

Wer in der Früh keine Eile hat, der fliegt billiger. Sowohl Europa- als auch Interkontinentalflüge sind am Morgen am teursten. Nach Europa fliegst du am Mittag durchschnittlich am billigsten (7 Prozent Ersparnis), über den Kontinent hinaus am Nachmittag – auch hier sparst du im Schnitt 7 Prozent.

Methode Die Analyse basiert auf Flugsuchanfragen für Hin- und Rückflug in der Economy Klasse auf momondo.ch zwischen dem 01.12.2017 und dem 24.09.2018 für Reisen im Jahr 2018. Die Tageszeiten wurden wie folgt definiert: Morgen (04.00 – 12.00 Uhr), Mittag (12.00 – 14.00 Uhr), Nachmittag (14.00 – 18.00 Uhr) und Abend (18.00 – 04.00 Uhr).

(mlu)

Bei diesen witzigen Flugzeug-Durchsagen muss der schlecht gelaunteste watson-Leser lachen

Und jetzt du, lieber Vielflieger: Erkennst du den Flughafen am Teppich?

1. Immer schön am Boden bleiben! Nicht abheben! Welcher Flughafen ist das? Los Angeles International Airport Denver International Airport Calgary International Airport 2. Genau überlegen! Wo? Phoenix AZ Zürich ZH Marseille FR 3. Hmm ... diese Muster? Chihuahua, Mexiko Lima, Peru Albuquerque, USA 4. Oh wie schön! Wo denn? London Heathrow Maui Kahului Airport Nadi Airport Fiji 5. Next level shit: die Umgebung des Flughafens, vom Flieger aus gesehen ... als Teppich gewoben! Wo? Sacramento, Kalifornien Nice, Frankreich Porto, Portugal 6. Hoi. Und wohin gehörst du denn? Las Palmas Los Angeles Las Vegas 7. Grossartig. Teppich von welchem Flughafen? Václav Havel Airport Prague Boston Logan International Airport International Airport Irkutsk 8. Oh – dieser Flughafen hatten wir bereits schon mal in diesem Quiz! Calgary Phoenix Albuquerque 9. So. Schön. Tehran Imam Khomeini International Airport Baghdad International Airport Benazir Bhutto International Airport Islamabad 10. Grün ist die Hoffnung ... in ... ... Portland. ... Seattle. ... San Francisco. 11. Flughafenteppich in ... ... Tennessee. ... Arkansas. ... Alabama. 12. Wo sind wir hier gelandet? In Jamaika! In Französisch-Guyana! In Costa Rica! 13. Hübsche Blätter gibt's hier in ... ... Indian Wells, USA. ... Indianapolis, USA. ... Indian Hot Springs, USA. 14. SOWAS von schön, nicht? Wo denn? Charlotte, North Carolina Charleston, South Carolina Chattanooga, Tennessee

Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren

Abonniere unseren Newsletter Abonniere unseren Newsletter