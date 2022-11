Maurice Thiriet, Chefredaktor und Directeur des Rédactions. Bild: Maurice Haas

Maurice Thiriet wird Geschäftsführer von watson

Maurice Thiriet, bisher Chefredaktor und Directeur des Rédactions, wird Geschäftsführer des Schweizer Newsportals watson. Thomas Müller wird Chief Commercial Officer.

Der 42-jährige Journalist Maurice Thiriet wird künftig die Geschäfte des Newsportals watson in der Schweiz leiten. Er tritt seine Stelle am 1. Januar 2023 an und übernimmt die Funktion von Michael Wanner, der per 1. April 2023 seine Stelle als CEO von CH Media antritt.

Thiriet ist seit 2016 Chefredaktor von watson und verantwortet seit März 2022 als Directeur des Rédactions auch die Westschweizer Ausgabe von watson redaktionell. Unter Thiriets journalistischer Leitung hat sich watson zum drittgrössten privaten Newsportal der Schweiz entwickelt und ist seit 2022 auch das qualitativ am besten bewertete Pendlermedium der Schweiz. Thiriet ist Träger des Zürcher Journalistenpreises und war 2019 Chefredaktor des Jahres. Die Suche nach Thiriets Nachfolge für die Chefredaktion von watson Deutschschweiz läuft.

«Ich will auch als Geschäftsführer dafür besorgt sein, dass watson als urbanes Newsmedium in App, Site, Social- und Search-Kanälen auf Deutsch und Französisch erste Wahl ist, und freue mich sehr auf die neue Aufgabe.» Maurice Thiriet

Darüber hinaus übernimmt Thomas Müller per 1. Februar 2023 als Chief Commercial Officer von watson. Er tritt die Nachfolge von Tarkan Özküp an, der auch in die Unternehmensleitung von CH Media wechselt. Thomas Müller ist seit 2019 für watson tätig, zuletzt als Stv. CCO. Er wird die von ihm mitentwickelte Sales-Strategie mit Fokus auf qualitativer Beratung und Co-Creation weiterführen. Bevor er zu watson stiess, war Thomas Müller Deputy Head Strategic Marketing & Marketing Communications bei der Credit Suisse.

Thomas Müller, Head of Sales und Deputy Chief Commercial Officer.

Michael Wanner, aktueller Geschäftsführer von watson und designierter CEO von CH Media, sagt:

«Ich freue mich, dass wir bewährte interne Kräfte nachziehen können, und bin überzeugt, dass sie mit ihrer fachlichen und menschlichen Kompetenz die Erfolgsgeschichte von watson weiterschreiben werden. Beiden wünsche ich viel Erfolg und Erfüllung in ihren neuen Aufgaben.» Michael Wanner