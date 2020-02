Wie wir 1 Jahr lang versuchen, reich zu werden – mit 9 ganz unterschiedlichen Strategien

Tierschützer schlagen Alarm: Tausende Katzen verenden in der Schweiz qualvoll

Bis zu 300'000 Büsi streunen durch die Schweiz. Die Tiere verenden teils qualvoll. Doch politisch bewegt sich nichts. Was ist da los?

Wenn man Esther Geisser sagt, es sei doch alles in Ordnung mit der Lage der Katzen in der Schweiz, bebt ihre Stimme. «Jedes Jahr sterben in der Schweiz 100'000 Kätzchen jämmerlich dahin, weil die Leute zu gleichgültig oder geizig sind, um zu kastrieren. Nein, wir werden dieses Thema nicht ruhen lassen. Und nein, wir lassen auch Bundesbern nicht in Ruhe.» Esther Geisser ist Präsidentin des Network for Animal Protection (Netap). Seit dreissig Jahren setzt sie sich aktivistisch für das Recht …