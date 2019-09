Wirtschaft

Schweiz

Migros Aare baut rund 300 Arbeitsplätze ab



Bild: KEYSTONE

Die Migros-Genossenschaft Aare will in den nächsten zwei Jahren 300 Arbeitsplätze abbauen. Es gelte, auf das herausfordernde Marktumfeld und die sich ändernden Kundenbedürfnisse zu reagieren, schreibt sie in einer Mitteilung.

Der Abbau soll so weit wie möglich über natürliche Fluktuationen und interne Anschlussmöglichkeiten erfolgen. Ein freiwilliger Sozialplan kommt zur Anwendung. Aktuell beschäftigt die Migros Aare, welche in den Kantonen Bern, Solothurn und Aargau tätig ist, rund 12'000 Angestellte.

