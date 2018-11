Schottland jubelt endlich wieder – 5 Sieger und 5½ Verlierer der Nations League

Für die Schweiz ist die erste Austragung der UEFA Nations League ein Erfolg. Im nächsten Sommer spielt die Nati am «Final Four»-Turnier um den Pokal. Aber auch viele andere Fussballnationen haben Grund zur Freude.

Kaum ein Fussballfan, der nicht irgendwo in seinem Herz einen Platz für die Schotten hat. In diesem Jahrtausend war der vormalige Dauergast aber zum Leidwesen seiner leidenschaftlichen Anhänger nie mehr an einem grossen Turnier dabei. Doch nun hat die «Tartan Army» einen Grund zum Feiern: Dank einem Hattrick von James Forrest gewann Schottland gegen Israel 3:2 und damit die Gruppe C1 der Nations League. Ein Aufstieg in die B-Gruppe als kleiner Schritt zurück zu den «Grossen»?

2016 trug das …